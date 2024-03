Kan KV Mechelen revanche nemen op OHL na het missen van Champions' Play-offs?

Amper twee weken is het geleden dat OHL en KVM elkaar in de ogen keken. De bezoekers hoopten toen hun ticketje voor de Champions' Play-offs veilig te stellen, maar uiteindelijk was er enkel euforie bij de thuisploeg. Een goal van Nsingi in het absolute slot zorgde voor een miraculeuze ontsnapping: OHL speelt de Europe Play-offs en niet de Relegation Play-offs.