KAA Gent zet jacht op Europees ticket in tegen Standard: "We hebben "winning mood" te pakken"

In de vorige wedstrijd tegen Standard vloog Hein Vanhaezebrouck stevig uit tegen de wedstrijdleiding. Dat komt hem nu op een speeldag schorsing te staan. Assistent Danijel Milicevic neemt even over.



"Ons doel is om de Europe Play-Offs te winnen", zei Milicevic. "Ik heb deze week aan de spelers gezien dat ze de 'winning mood' te pakken hebben. De concentratie was er ook, dus ik geloof dat ze er klaar voor zijn."



"De Champions Play-Offs missen was een grote ontgoocheling, maar dat ligt nu achter ons. We moeten vooruit kijken."