LIVE: Zulte Waregem baas in beginfase, Seraing-doelman Dietsch pareert openingstreffer

Waarschuwingsschot van Sangaré. Daar gaan we weer: Dompé kan Vossen opnieuw bereiken voor de goal. De onzelfzuchtige spits van Zulte Waregem legt de bal hapklaar voor de oprukkende Sangaré, maar die plaatst de bal te slap in de handschoenen van Dietsch.

Zulte Waregem monopoliseert de bal en degradeert Searing tot een dubbele gordel. Ondanks de monopolie van de thuisploeg werd er nog niet langs start gepasseerd. Daarvoor gaat het iets te vaak van links bnaar rechts, en iets te weinig naar voren.

Sambavoetbal van Sangaré en Sissako. De linkerflank van Seraing kan de passen van de dribbelvaardige tandem vaak niet volgen. Deze keer is het Sissako die twee mannetje in de wind zet. Enkel de laatste pas ontbreekt nog.

Ook Seraing krikt zijn dreigingsniveau wat op. Conceicao zwiept het leer met veel snelheid de grote rechthoek in. De defensie van Zulte Waregem doet even collectief aan breakdancen om de bal te ontzetten. Het was nodig want Seraing bestormde de zestien-meter met enkele inschuivende pionnen.

Eerste kans voor Jelle Vossen. Hetzelfde recept als de eerste kans. Dompé zoekt vanop zijn flank Jelle Vossen op. Deze keer kan de winger de bal wel op het hoofd van zijn ervaren spits mikken. Vossen knikt beheerst naar doel, maar Dietsch pakt uit met een flukse beenveeg. Seraing mag zijn doelman bedanken.

Zulte Waregem snuffelt een eerste keer voor de kooi van Dietsch. Oparé zet zijn turbo aan op de rechterflank en schuift de bal keurig tussen de keeper en de defensie van Seraing, maar Vossen lag nog niet op de loer.

Een wijziging in het elftal van Zulte Waregen. Timothy Derijck heeft zich geblesseerd in de opwarming. De 19-jarige Modou Tambedou mag plaatsnemen in de defensie. Hij krijgt meteen de bal en voetbalt rustig uit onder druk. Dat zal al wat stress van zijn jonge schouders nemen.

START. Ook Zulte Waregem en Seraing zijn aan het nieuwe seizoen begonnen. Volg de wedstrijd hier op de voet of luister op Radio 1 voor de laatste updates.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

Leye dropt meteen heel wat nieuwelingen in de basis. Drambajev, Lopez, Miroshi, Rommens en Sangaré krijgen meteen een plekje in het elftal. Stan Braem moet zijn debuut in eerste klasse nog even uitstellen. Jelle Vossen is de vervanger van de geblesseerde Gano in de spits.

Leye: "Goed begin sleutel voor rustig seizoen". Mbaye Leye begint aan zijn 2e job als hoofdcoach, na die in Luik vorig jaar. "Een goed begin van de competitie is dé sleutel om een rustig seizoen te beleven", opent het clubicoon van Zulte Waregem. "We hebben een goede voorbereiding achter de rug. Bij de wedstrijden waar het minder verliep, hebben we de fouten goed geanalyseerd en besproken met de groep. " "Er is in het tussenseizoen veel veranderd op de club, er kwamen 7 spelers. We trokken profielen aan die passen bij het DNA van Essevee."



"We hebben een goede voorbereiding achter de rug. Bij de wedstrijden waar het minder verliep, hebben we de fouten goed geanalyseerd en besproken met de groep. ”



"Er is in het tussenseizoen veel veranderd op de club, er kwamen 7 spelers. We trokken profielen aan die passen bij het DNA van Essevee."

"Seraing is geen slechte ploeg". Leye heeft zijn huiswerk gemaakt. "Seraing is geen slechte ploeg. Ze spelen in een compact blok, verdedigen goed en hebben kwaliteiten voorin. Dat bleek ook uit hun gewonnen voorbereidingswedstrijden tegen onder andere STVV en Sporting Charleroi." "We zullen elke wedstrijd 100% top moeten zijn om een goed resultaat neer te zetten. De ploegen die volgen na Seraing (Antwerp, Club Brugge en Racing Genk) zijn niet per se lastiger. In het voetbal, en zeker in het begin van de competitie, kan alles."



"We zullen elke wedstrijd 100% top moeten zijn om een goed resultaat neer te zetten. De ploegen die volgen na Seraing (Antwerp, Club Brugge en Racing Genk) zijn niet per se lastiger. In het voetbal, en zeker in het begin van de competitie, kan alles."

Nieuwe coaches. Na het moeilijke tot heel moeilijke seizoen vorige jaargang beginnen Zulte Waregem en Seraing met een propere lei aan 2022-2023. Zulte Waregem nam in december afscheid van trainer van vele oorlogen Francky Dury, in juni volgde ook dat van het interimduo Timmy Simons/Davy De fauw. Ex-speler Mbaye Leye, die in 3 periodes meer dan 200 duels voor Zulte Waregem speelde, mag het beter proberen te doen. Bij de bezoekers is er minder drama. Jean-Louis Garcia hield het om familiale redenen voor bekeken, Seraing overtuigde José Jeunechamps voor een 2e trainersperiode.



Zulte Waregem nam in december afscheid van trainer van vele oorlogen Francky Dury, in juni volgde ook dat van het interimduo Timmy Simons/Davy De fauw.



Ex-speler Mbaye Leye, die in 3 periodes meer dan 200 duels voor Zulte Waregem speelde, mag het beter proberen te doen.



Bij de bezoekers is er minder drama. Jean-Louis Garcia hield het om familiale redenen voor bekeken, Seraing overtuigde José Jeunechamps voor een 2e trainersperiode.

Opstelling Zulte Waregem. Sammy Bossut, Alessandro Ciranni, Moudou Tambedou, Nicolas Rommens, Borja Lopez, Oleksandr Drambaev, Abdoulaye Sissako, Novatus Miroshi, Jean-Luc Dompé, Mamadou Sangaré, Jelle Vossen

Opstelling RFC Seraing. Guillaume Dietsch, Marvin Tshibuabua, Sandro Tremoulet, Daniel Opare, Christophe Lepoint, Morgan Poaty, Sambou Sissoko, Sergio Conceicao, Sami Lahssaini, Antoine Bernier, Marius Mouandilmadji