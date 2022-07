Leye debuteert als coach van Zulte Waregem tegen Seraing: "Er is hier veel veranderd"

clock 15:16 vooraf, 15 uur 16. Leye: "Goed begin sleutel voor rustig seizoen". Mbaye Leye begint aan zijn 2e job als hoofdcoach, na die in Luik vorig jaar. "Een goed begin van de competitie is dé sleutel om een rustig seizoen te beleven”, opent het clubicoon van Zulte Waregem. "We hebben een goede voorbereiding achter de rug. Bij de wedstrijden waar het minder verliep, hebben we de fouten goed geanalyseerd en besproken met de groep. ” "Er is in het tussenseizoen veel veranderd op de club, er kwamen 7 spelers. We trokken profielen aan die passen bij het DNA van Essevee." . Leye: "Goed begin sleutel voor rustig seizoen" Mbaye Leye begint aan zijn 2e job als hoofdcoach, na die in Luik vorig jaar. "Een goed begin van de competitie is dé sleutel om een rustig seizoen te beleven”, opent het clubicoon van Zulte Waregem.



clock 15:15 vooraf, 15 uur 15. "Seraing is geen slechte ploeg". Leye heeft zijn huiswerk gemaakt. "Seraing is geen slechte ploeg. Ze spelen in een compact blok, verdedigen goed en hebben kwaliteiten voorin. Dat bleek ook uit hun gewonnen voorbereidingswedstrijden tegen onder andere STVV en Sporting Charleroi." "We zullen elke wedstrijd 100% top moeten zijn om een goed resultaat neer te zetten. De ploegen die volgen na Seraing (Antwerp, Club Brugge en Racing Genk) zijn niet per se lastiger. In het voetbal, en zeker in het begin van de competitie, kan alles." .



clock 15:08 vooraf, 15 uur 08. Nieuwe coaches. Na het moeilijke tot heel moeilijke seizoen vorige jaargang beginnen Zulte Waregem en Seraing met een propere lei aan 2022-2023. Zulte Waregem nam in december afscheid van trainer van vele oorlogen Francky Dury, in juni volgde ook dat van het interimduo Timmy Simons/Davy De fauw. Ex-speler Mbaye Leye, die in 3 periodes meer dan 200 duels voor Zulte Waregem speelde, mag het beter proberen te doen. Bij de bezoekers is er minder drama. Jean-Louis Garcia hield het om familiale redenen voor bekeken, Seraing overtuigde José Jeunechamps voor een 2e trainersperiode. .



