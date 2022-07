Westerlo begint thuis tegen Cercle aan nieuw avontuur in eerste klasse

clock 14:16

vooraf, 14 uur 16. 1853 dagen. Westerlo heeft goed de tel bijgehouden. Zoveel dagen is het geleden dat het nog eens een match op het hoogste niveau heeft afgewerkt. De Turkse investeerders hebben hun doel bereikt en willen nu voorgoed in 1A blijven. De laatste jaren is gebleken dat de promovendus van 1B de revelatie van het seizoen wordt, weet Westerlo op zijn website. "De schrijvende pers is het blijkbaar unaniem dat dit met Westerlo ook gaat gebeuren. Laat ons de Kempische nuchterheid maar behouden en we zien wel wat mogelijk is, denken wij dan." Van de basisploeg van vorig jaar is enkel de Deense doelman David Jensen verdwenen. Sinan Bolat is een van de vele nieuwe jongens. Coach Jonas De Roeck kan niet rekenen op Kouya Mabea, die een schorsingsdag van vorig seizoen uitzit. .