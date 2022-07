LIVE: Promovendus Westerlo komt op voorsprong tegen 10-koppig Cercle

We krijgen vier minuten toegevoegde tijd. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de rode kaart van Popovic. Westerlo lijkt het eenvoudig te kunnen uittikken. De druk van Cercle is logischerwijs gaan liggen.

eerste helft, minuut 46. We krijgen vier minuten toegevoegde tijd. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de rode kaart van Popovic. Westerlo lijkt het eenvoudig te kunnen uittikken. De druk van Cercle is logischerwijs gaan liggen. .

eerste helft, minuut 42. Vorig seizoen was Daci al de topschutter bij de Kemphanen en ook dit seizoen is hij er vroeg bij. Hij mag het eerste doelpunt van zijn ploeg op zijn naam schrijven. .

eerste helft, minuut 41. Daci met de 1-0. Daar is de goal! Daci mag het in twee keer proberen en verschalkt van dichtbij doelman Warleson. .

eerste helft, minuut 38. Dit dreigt nog een lastig uur te worden voor Cercle. Westerlo neemt de touwtjes in handen en begint meer te dreigen. Een schotje vliegt nog over de lat, maar een minuutje later klopt de thuisploeg alweer op de deur bij Cercle. .

eerste helft, minuut 33. Grote kans voor Westerlo. Na de rode kaart krijgen we meteen de grootste kans in de wedstrijd voor Westerlo. Kyan Vaesen kan aanleggen in de zestien, maar Warleson heeft een goede parade in huis. .