Kan vicekampioen Union zijn seizoen meteen starten met een zege op Stayen?

vooraf, 14 uur 51. Shinji Kagawa als grote verrassing? Het is alweer even geleden, maar het STVV van Bernd Hollerbach kende na nieuwjaar een bijzonder sterke periode. De Truienaars knikkerden rivaal KRC Genk zelfs bijna nog uit de Europe play-offs. Deze zomer speelde STVV wel clubtopschutter Taichi Hara kwijt, maar met onder meer Gianni Bruno werd wel een bekwame vervanger in huis gehaald. Het is ook uitkijken naar Shinji Kagawa. Na een half jaartje aanpassingstijd kan de ex-speler van Borussia Dortmund en Manchester United misschien wel uitgroeien tot een van de smaakmakers in onze competitie. .