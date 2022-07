LIVE: Frey zet Antwerp in dolle minuten op dubbele voorsprong tegen Mechelen

Wat een actie van Ngoy! De spits van Mechelen begon aan een rush buiten de eigen zestien en komt na een mooie inspanning oog in oog met Jean Butez. Zijn schot is echter te zwak en kan geklemd worden door de doelman.

eerste helft, minuut 40. Ngoy met een rush. Wat een actie van Ngoy! De spits van Mechelen begon aan een rush buiten de eigen zestien en komt na een mooie inspanning oog in oog met Jean Butez. Zijn schot is echter te zwak en kan geklemd worden door de doelman. .

Antwerp begon kort voor het halfuur beter in de wedstrijd te komen en in een paar minuten tijd maakt Frey er simpelweg 0-2 van. Toch een stevige opdoffer voor Danny Buijs en Mechelen.

eerste helft, minuut 37. Antwerp begon kort voor het halfuur beter in de wedstrijd te komen en in een paar minuten tijd maakt Frey er simpelweg 0-2 van. Toch een stevige opdoffer voor Danny Buijs en Mechelen. .

En meteen volgt er een penalty voor Antwerp! Ritchie De Laet wordt aangelopen door Dries Wouters. Frey houdt het hoofd koel en knalt hem via Coucke in het dak van het doel. 0-2!

eerste helft, minuut 34. Frey maakt er meteen 0-2 van. En meteen volgt er een penalty voor Antwerp! Ritchie De Laet wordt aangelopen door Dries Wouters. Frey houdt het hoofd koel en knalt hem via Coucke in het dak van het doel. 0-2! .

De spelers zoeken even verkoeling en verfrissing op tijdens een drinkpauze. We zijn 25 minuten bezig en beide ploegen hebben het doelhout al geraakt.

eerste helft, minuut 26. De spelers zoeken even verkoeling en verfrissing op tijdens een drinkpauze. We zijn 25 minuten bezig en beide ploegen hebben het doelhout al geraakt. .

clock 22'

eerste helft, minuut 22. Warm weer. We mogen niet vergeten dat het erg warm weer is. In Mechelen geeft de thermostaat momenteel 31 graden Celsius aan. Bovendien ligt het hele veld nog in de zon. .