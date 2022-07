KV Mechelen-Antwerp: Alderweireld in de basis, Janssen op de bank

clock 13:11

vooraf, 13 uur 11. Malinwa in een nieuw jasje. Geen Wouter Vrancken of Hugo Cuypers meer bij Malinwa. Met Danny Buijs staat er nu een Nederlandse oefenmeester langs de zijlijn. Hij kwam over van Eredivisie-middenmoter FC Groningen. Na enkele wisselvallige uitslagen in de voorbereiding is het nog wat afwachten hoe Malinwa zich dit seizoen zal presenteren. Met onder meer Julien Ngoy, Boli Bolingoli en Dimitri Lavalée haalde het ook heel wat nieuwe namen binnen. Vorig seizoen parkeerde KVM zich nog vlot in de Europe play-offs, benieuwd of dat dit seizoen ook de doelstelling kan zijn. .