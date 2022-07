OH Leuven verzilvert sterke tweede helft bij KV Kortrijk

Marc Brys (OHL): “Onze opbouw was in het begin niet goed, tot het tweede gedeelte van de eerste helft was het niet goed, daarna kwamen we tot aanvallen toe. Gaandeweg hebben we het opgepikt en hebben de match daarna overgenomen. Daarna was het wachten op uitgespeelde kansen en wachten om ze af te maken.”

Karim Belhocine (Kortrijk): “In de eerste helft hadden we tien kansen tegenover twee bij OHL. We zetten ook hoog druk en maakten ook hoge recuperaties. Jammer genoeg konden we da niet scoren. Daarna verloren we wat agressie en sloeg OHL erin om eruit te komen. In de tweede helft gingen we dan anders spelen omdat die hoge druk niet vol te houden is maar waren we minder agressief en zelfs wat passief."

“De match van volgende week zal belangrijk zijn, net als de matchen erna. We moeten wel niet te veel druk op die match zetten, we moeten hem spelen en winnen. Het kampioenschap is nog lang en we hebben al goede dingen laten zien.”