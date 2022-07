OH Leuven opent seizoen bij Kortrijk: "Spelen zoals tegen Leicester"

clock 14:48

vooraf, 14 uur 48. Brys: "Zoals tegen Leicester". Vorige week speelde OHL mooi 3-3 gelijk tegen Leicester. Coach Marc Brys wil dezelfde durf en inzet zien. "We hebben een goede voorbereiding achter de rug,” opent Brys zijn voorbeschouwing op de site. “We hebben goed kunnen trainen zonder blessures op te lopen. Op Mandela Keita na dan, die zich tijdens de wedstrijd tegen Beerschot mistrapte. Dat we niet verloren in de oefenwedstrijden is mooi meegenomen, maar het resultaat tijdens een voorbereiding is van ondergeschikt belang." Brys kreeg 9 nieuwe spelers. "Die zijn heel snel geïntegreerd in de groep en dat is toch cruciaal om tot goede resultaten te komen. Er moeten echter nog enkele posities ingevuld worden, zoals in de spits, maar dat geeft dan weer een kans aan anderen om zich te tonen." Voor de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen moet OHL naar Kortrijk. "Uit het verleden weten we dat Kortrijk een lastige tegenstander is. Het is wel een voordeel dat we hen treffen in het begin van de competitie, want nu ligt hun veld er nog goed bij." .