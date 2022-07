LIVE: OH Leuven klimt een kwartier voor het einde op voorsprong

Fase per fase

Fase per fase

clock 90+3' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 93 door Musa Tamari van OH Leuven. 0, 2. goal KV Kortrijk OH Leuven 90+5' 0 2

clock 90' tweede helft, minuut 90. Vervanging bij OH Leuven, Jo Gilis erin, Raphael Holzhauser eruit wissel substitution out Raphael Holzhauser substitution in Jo Gilis

clock 88' tweede helft, minuut 88. Nog twee minuten. De tijd tikt genadeloos weg voor Kortrijk. De thuisploeg is weggedeemsterd uit de wedstrijd maar kan af en toe nog tegenprikken. Kunnen ze nog een kans bij elkaar spelen? . Nog twee minuten De tijd tikt genadeloos weg voor Kortrijk. De thuisploeg is weggedeemsterd uit de wedstrijd maar kan af en toe nog tegenprikken. Kunnen ze nog een kans bij elkaar spelen?

clock 82' tweede helft, minuut 82. Bijna aansluitingstreffer. Dion De Neve wordt alleen voor doel gezet. Hij probeert de bal links naast Cojocaru te plaatsen maar de bal eindigt ver voorbij de linkerpaal. . Bijna aansluitingstreffer Dion De Neve wordt alleen voor doel gezet. Hij probeert de bal links naast Cojocaru te plaatsen maar de bal eindigt ver voorbij de linkerpaal.

clock 81' tweede helft, minuut 81. Vervanging bij KV Kortrijk, David Henen erin, Sambou Sissoko eruit wissel substitution out Sambou Sissoko substitution in David Henen

clock 79' tweede helft, minuut 79. Vervanging bij OH Leuven, Joren Dom erin, Jón Dagur Thorsteinsson eruit wissel substitution out Jón Dagur Thorsteinsson substitution in Joren Dom

clock 78' tweede helft, minuut 78. OH Leuven heeft vertrouwen getankt. Musa Al-Taamari steekt al combinerend het veld over van links naar rechts en steekt Thorsteinsson de zestien in. Kortrijk kan wegwerken maar moet nu zelf aan het werk. . OH Leuven heeft vertrouwen getankt. Musa Al-Taamari steekt al combinerend het veld over van links naar rechts en steekt Thorsteinsson de zestien in. Kortrijk kan wegwerken maar moet nu zelf aan het werk.

clock 75' tweede helft, minuut 75. Vervanging bij KV Kortrijk, Dion De Neve erin, Dylan Mbayo eruit wissel substitution out Dylan Mbayo substitution in Dion De Neve

clock 75' tweede helft, minuut 75. Vervanging bij KV Kortrijk, João Silva erin, Aleksandar Radovanovic eruit wissel substitution out Aleksandar Radovanovic substitution in João Silva

clock 74' tweede helft, minuut 74. Nu wel Maertens! De druk van OHL werpt zijn vruchten af. Casper De Norre zet vanop rechts voor, Mathieu Maertens staat alleen aan de tweede paal en tikt met zijn rechtervoet Leuven op voorsprong. . Nu wel Maertens! De druk van OHL werpt zijn vruchten af. Casper De Norre zet vanop rechts voor, Mathieu Maertens staat alleen aan de tweede paal en tikt met zijn rechtervoet Leuven op voorsprong.

clock 72' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 72 door Mathieu Maertens van OH Leuven. 0, 1. goal KV Kortrijk OH Leuven 90+5' 0 1

clock 72' tweede helft, minuut 72. Leuven dringt aan. Bijna kan kapitein Mathieu Maertens de Leuvenaars op voorsprong brengen. Hij neemt vanop de rand van de zestien een corner van Holzhauser in één keer op de slof. Ilic moet ingrijpen maar kan rustig klemmen. . Leuven dringt aan Bijna kan kapitein Mathieu Maertens de Leuvenaars op voorsprong brengen. Hij neemt vanop de rand van de zestien een corner van Holzhauser in één keer op de slof. Ilic moet ingrijpen maar kan rustig klemmen.

clock 68' Gele kaart voor Nayel Mehssatou van KV Kortrijk tijdens tweede helft, minuut 68 yellow card Nayel Mehssatou KV Kortrijk

clock 66' tweede helft, minuut 66. Rollen omgedraaid. Het is in de tweede helft een omgekeerde wereld. OH Leuven zet druk en domineert, KVK probeert er op de counter uit te komen. . Rollen omgedraaid Het is in de tweede helft een omgekeerde wereld. OH Leuven zet druk en domineert, KVK probeert er op de counter uit te komen.

clock 63' tweede helft, minuut 63. Vervanging bij OH Leuven, Kristiyan Malinov erin, Joao Gamboa eruit wissel substitution out Joao Gamboa substitution in Kristiyan Malinov

clock 63' tweede helft, minuut 63. Vervanging bij OH Leuven, Mykola Kukharevych erin, Nachon Nsingi eruit wissel substitution out Nachon Nsingi substitution in Mykola Kukharevych

clock 57' Gele kaart voor Habib Guèye van KV Kortrijk tijdens tweede helft, minuut 57 yellow card Habib Guèye KV Kortrijk

clock 56' tweede helft, minuut 56. De eerste gele kaart van het Kortrijkzaanse seizoen is een feit. Pape Gueye deelt in een kopduel een elleboog uit aan Joao Gamboa van OH Leuven. De Portugees heeft wat verzorging nodig. . De eerste gele kaart van het Kortrijkzaanse seizoen is een feit. Pape Gueye deelt in een kopduel een elleboog uit aan Joao Gamboa van OH Leuven. De Portugees heeft wat verzorging nodig.

clock 56' tweede helft, minuut 56. Vervanging bij KV Kortrijk, Amine Benchaib erin, Alexandre de Bruyn eruit wissel substitution out Alexandre de Bruyn substitution in Amine Benchaib