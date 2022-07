LIVE: Kortrijk heeft de beste kansen in aangenaam wedstrijdbegin

clock 25' eerste helft, minuut 25. Opnieuw Mbayo. Dylan Mbayo aan de bal betekent telkens opnieuw Kortrijks gevaar. Vanop rechts komt hij met een verschroeiende versnelling de zestien binnen. Ouedraogo wordt eraf gelopen, gelukkig voor hem komt de voorzet niet aan. . Opnieuw Mbayo Dylan Mbayo aan de bal betekent telkens opnieuw Kortrijks gevaar. Vanop rechts komt hij met een verschroeiende versnelling de zestien binnen. Ouedraogo wordt eraf gelopen, gelukkig voor hem komt de voorzet niet aan.

clock 18' eerste helft, minuut 18. Kortrijk start sterk. Geen van beide ploegen wil de competitiestart missen maar het is de West-Vlaamse club die er in eigen stadion het beste aan begonnen is. Dylan Mbayo kan op doel schieten, Cojocaru duwt in hoekschop.

clock 15' Oud-Heverlee Leuven begint aan het seizoen met maar liefst zes nieuwe spelers aan de aftrap. De belangrijkste is uiteraard Raphael Holzhauser, de nieuwe spelmaker van de Leuvenaars. In goal zien we met Cojocaru de (voorlopig) nieuwe nummer 1 bij Leuven, centraal in de verdediging vinden we Ewoud Pletinckx, afgelopen seizoen nog bij Zulte-Waregem. eerste helft, minuut 15.

clock 10' eerste helft, minuut 10. Karim Belhocine kan bij Kortrijk opnieuw rekenen op Pape Gueye. De spits viel vorig seizoen uit en werd gemist door de Kerels. Ook ophet veld: Marko Ilic. De Servische keeper kreeg en krijgt veel aandacht op detransfermarkt maar start dus vooralsnog wel.





clock 1' eerste helft, minuut 1. KV Kortrijk heeft er zin in. In de eerste twee minuten zetten de Kerels van Karim Belhocine meteen druk op de Leuvense verdediging, een schot zoeft voorlangs.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 18:03 eerste helft, 18 uur 03. De bal rolt in Kortrijk! Ook voor de twee ploegen in de rechterhelft van het kolom afgelopen seizoen is de competitie begonnen. Herhaalt dat plaatje zich deze jaargang?

clock 14:48 vooraf, 14 uur 48. Brys: "Zoals tegen Leicester". Vorige week speelde OHL mooi 3-3 gelijk tegen Leicester. Coach Marc Brys wil dezelfde durf en inzet zien. "We hebben een goede voorbereiding achter de rug," opent Brys zijn voorbeschouwing op de site. "We hebben goed kunnen trainen zonder blessures op te lopen. Op Mandela Keita na dan, die zich tijdens de wedstrijd tegen Beerschot mistrapte. Dat we niet verloren in de oefenwedstrijden is mooi meegenomen, maar het resultaat tijdens een voorbereiding is van ondergeschikt belang." Brys kreeg 9 nieuwe spelers. "Die zijn heel snel geïntegreerd in de groep en dat is toch cruciaal om tot goede resultaten te komen. Er moeten echter nog enkele posities ingevuld worden, zoals in de spits, maar dat geeft dan weer een kans aan anderen om zich te tonen." Voor de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen moet OHL naar Kortrijk. "Uit het verleden weten we dat Kortrijk een lastige tegenstander is. Het is wel een voordeel dat we hen treffen in het begin van de competitie, want nu ligt hun veld er nog goed bij."



"We hebben een goede voorbereiding achter de rug,” opent Brys zijn voorbeschouwing op de site. “We hebben goed kunnen trainen zonder blessures op te lopen. Op Mandela Keita na dan, die zich tijdens de wedstrijd tegen Beerschot mistrapte. Dat we niet verloren in de oefenwedstrijden is mooi meegenomen, maar het resultaat tijdens een voorbereiding is van ondergeschikt belang."



Brys kreeg 9 nieuwe spelers. "Die zijn heel snel geïntegreerd in de groep en dat is toch cruciaal om tot goede resultaten te komen. Er moeten echter nog enkele posities ingevuld worden, zoals in de spits, maar dat geeft dan weer een kans aan anderen om zich te tonen."



Voor de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen moet OHL naar Kortrijk. "Uit het verleden weten we dat Kortrijk een lastige tegenstander is. Het is wel een voordeel dat we hen treffen in het begin van de competitie, want nu ligt hun veld er nog goed bij."



clock 14:47 vooraf, 14 uur 47. Ambitie OHL? Voor OHL is het het derde opeenvolgende jaar in de hoogste klasse van het Belgische voetbal. Na twee 11e plaatsen wil coach Brys voor dit seizoen nog geen ambitie uitspreken. "Een ambitie kan je pas toelichten als je groep volledig is. Nu kan je dat nog niet inschatten. Als onze selectie volledig is, zullen we onze ambitie kenbaar maken."



“Een ambitie kan je pas toelichten als je groep volledig is. Nu kan je dat nog niet inschatten. Als onze selectie volledig is, zullen we onze ambitie kenbaar maken."

clock Opstelling KV Kortrijk. Marko Ilic, Nayel Mehssatou, Tsuyoshi Watanabe, Aleksandar Radovanovic, Kristof D'Haene, Habib Keita, Alexandre de Bruyn, Sambou Sissoko, Billel Messaoudi, Habib Guèye, Dylan Mbayo

clock Opstelling OH Leuven. Valentin Cojocaru, Louis Patris, Ewoud Pletinckx, Dylan Ouédraogo, Casper De Norre, Raphael Holzhauser, Joao Gamboa, Mathieu Maertens, Musa Tamari, Nachon Nsingi, Jón Dagur Thorsteinsson