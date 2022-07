LIVE: Vanaken maakt gelijk voor Club Brugge, Genk blijft proberen

De bal rolt opnieuw. Balanta warmde op tijdens de rust en vervangt Mbamba. In de verdediging blijft Mechele staan, die in de eerste helft toch flink wat moeite had met Dessers en consoorten.

tweede helft, 14 uur 37. De bal rolt opnieuw. Balanta warmde op tijdens de rust en vervangt Mbamba. In de verdediging blijft Mechele staan, die in de eerste helft toch flink wat moeite had met Dessers en consoorten. .

eerste helft, minuut 50. Rust: 1-1. Ref Laforge beëindigt de eerste helft. Het was de uitploeg die de meeste kansen had maar Club Brugge pakte het efficiënter aan. .

clock 45+3'

eerste helft, minuut 48. In de slotfase is het opnieuw Genk dat aandringt. Eerst moet Mignolet Ito nog afhouden, iets later schiet nieuwkomer Paintsil in het zijnet. .