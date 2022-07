LIVE: Club Brugge-KRC Genk: Nielsen begint op de bank, Mbamba in Brugse basis

Het uitvak blijft nog even grotendeels leeg. De Genkse fans staan nog in de file na een ongeval. Voorlopig missen ze nog niets.

Het zijn herkenbare namen in de basis bij Genk. Vergeleken met vorig seizoen is Cyriel Dessers in de aanval de enige nieuwkomer. De jonge Argentijnse middenvelder Nicolas Castro, de vervanger van de vertrokken Thorstvedt, was wel opgenomen in de selectie maar krijgt geen plaatsje op de bank.

Nieuwkomer Casper Nielsen staat niet in de basis voor blauw-zwart. De jonge Mbamba vormt samen met Ruud Vormer en Hans Vanaken het trio op het middenveld. Er is wel plaats voor die twee andere nieuwkomers bij Club: Bjorn Meijer en Ferran Jutglà.

vooraf, 09 uur 08. De jongens zijn hongerig. De verwachtingen zijn helder, de focus is er. We beseffen dat we meteen top zullen moeten zijn. Het is natuurlijk nog zeer vroeg in het seizoen. Maar wie klaar is speelt en wie speelt, zal klaar moeten zijn.". Genk-coach Wouter Vrancken.