clock 09:08

vooraf, 09 uur 08. De jongens zijn hongerig. De verwachtingen zijn helder, de focus is er. We beseffen dat we meteen top zullen moeten zijn. Het is natuurlijk nog zeer vroeg in het seizoen. Maar wie klaar is speelt en wie speelt, zal klaar moeten zijn.". Genk-coach Wouter Vrancken.