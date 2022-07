Club Brugge gaat in het slot moeizaam voorbij Genk, Skov Olsen maakt gemiste penalty af

Club Brugge - Genk in een notendop

Genk vergat dus te scoren en bracht zichzelf zo in de problemen. Ferran Jutgla deed aan de overkant geweldig voorbereidingswerk. Skov Olsen was de dankbare afnemer en krulde heerlijk in de verste hoek.

Na een snuffelronde van een dikke vijf minuten was het Racing Genk dat als eerste de neus aan het raam kwam steken. Mignolet stond in een schietkraam maar hield met vijf cruciale saves op een kwartier tijd de netten schoon.

Club komt achter maar krabbelt recht

In de tweede helft deed Genk dan wel waar het voor de rust niet in sloeg: scoren. De eerste actie van de uitploeg was meteen mooi en raak. Op aangeven van Ito schoot Trésor van in de zestien de 1-2 op het bord.

Club Brugge moest dan vol aan de bak maar zag vooral Genk dreigen zonder te scoren. Uiteindelijk kon Hans Vanaken dan toch profiteren van ongecoördineerd verdedigen bij Genk. Jutgla legde af, Vanaken schoot van dichtbij binnen.

Genk gaf zich niet gewonnen en bleef aanvallen. Het was uiteindelijk Jutgla - weer hij - die toonde dat hij magie in zijn schoenen heeft zitten. Een panna en een schot op de paal volgen, zonder meer.

Het duurde uiteindelijk tot de extra tijd vooraleer de beslissende penalty viel. Paintsil duwde net te hard in de rug van Mata. Larin mikte de strafschop nog op de paal, Skov Olsen redde in de rebound. Extase in Jan Breydel.