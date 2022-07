LIVE: Charleroi klimt dankzij Zaroury op voorsprong tegen Eupen

We zijn er weer aan begonnen. Dezelfde 22 spelers beginnen aan de tweede helft.

We gaan rusten met een 1-0 tussenstand. Zaroury scoorde het enige doelpunt voor Charleroi.

Het spel is wat aan het verwateren. Charleroi is tevreden met de voorsprong en Eupen heeft moeite om echte kansen bij elkaar te voetballen.

We naderen zo stilaan de rust. Beide ploegen hebben al even geen doelgevaar meer gecreëerd. Het spel speelt zich voornamelijk op het middenveld af.

Prevljak ontvangt een schijnbaar perfecte pass en kan zo doorstomen richting het doel van Koffi, maar de spits mist zijn controle compleet. Dit is een gemiste kans voor Eupen!

Morioka schildert een vrije trap op het hoofd van Bessilé. De Charleroi-verdediger had hier beter mee moeten doen. De bal valt twee meter naast het doel.

