Charleroi wil zijn seizoen meteen openen met thuiszege tegen het Eupen van Bernd Storck

Eupen zag tot dusver liefst 16 spelers vertrekken en haalde er weer 8 nieuwe binnen. Topschutter Smail Prevljak is (voorlopig) wel op post gebleven.

Kent u Stefan Krämer nog? De Duitser begon vorig seizoen met 20/30 aan zijn seizoen bij Eupen, maar werd in februari toch alweer aan de kant geschoven voor Michael Valkanis.

Edward Still begint bij Charleroi aan zijn 2e seizoen. Vorig seizoen dwong hij met de Carolo's een plekje in de Europe play-offs af en daar zal hij dit seizoen ongetwijfeld opnieuw op azen. Charleroi raakte deze zomer wel wintertransfer Vakoun Bayo (Watford) kwijt. Met onder meer Jonas Bager en Damien Marcq haalde het ook wel 2 versterkingen op bij vicekampioen Union.