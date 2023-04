LIVE: Strijd op leven en dood tussen Zulte Waregem en Cercle Brugge

clock 18:28 vooraf, 18 uur 28. Vossen speecht. "Alleen als team kunnen we dit doen, boys!" In de cirkel van Zulte is het Jelle Vossen die zijn ploegmakkers nog vol vuur pompt. . Vossen speecht "Alleen als team kunnen we dit doen, boys!" In de cirkel van Zulte is het Jelle Vossen die zijn ploegmakkers nog vol vuur pompt.

clock 18:25 vooraf, 18 uur 25. Beleving. De fans van Essevee geven alles om hun ploeg naar het behoud te stuwen. Een fantastische grote tifo aan de ene kant, gecoördineerde papiertjes aan de andere kant. Het Regenboogstadion zit vol tot de nok. . Beleving De fans van Essevee geven alles om hun ploeg naar het behoud te stuwen. Een fantastische grote tifo aan de ene kant, gecoördineerde papiertjes aan de andere kant. Het Regenboogstadion zit vol tot de nok.

clock 18:25 vooraf, 18 uur 25. We gaan ons vooral bezig houden met onze eigen match, geen energie steken in zaken waar je geen vat op hebt. Frederik D'Hollander vooraf. We gaan ons vooral bezig houden met onze eigen match, geen energie steken in zaken waar je geen vat op hebt Frederik D'Hollander vooraf

clock 18:20 vooraf, 18 uur 20. Miron Muslic rekent op Van der Bruggen voor rust: “Hij kan ons de standvastigheid en ervaring geven die we nodig hebben. We komen in een vijandige sfeer, we moeten ons hoofd koel houden. Hannes kan daarbij helpen.” . Miron Muslic rekent op Van der Bruggen voor rust: “Hij kan ons de standvastigheid en ervaring geven die we nodig hebben. We komen in een vijandige sfeer, we moeten ons hoofd koel houden. Hannes kan daarbij helpen.”

clock 18:16 vooraf, 18 uur 16. Wij zijn Cercle, we weigeren op te geven. Miron Muslic vooraf. Wij zijn Cercle, we weigeren op te geven. Miron Muslic vooraf

clock 18:10 vooraf, 18 uur 10. Kapi Hannes. Slechts één wissel in de 11 van Miron Muslic. Hannes Van Der Bruggen neemt centraal de plaats in van Abu Francis. De kapitein kreeg niet al te veel speelminuten dit seizoen, mede door een blessure, maar wordt toch in de vuurlinie gegooid wanneer het heet wordt. . Kapi Hannes Slechts één wissel in de 11 van Miron Muslic. Hannes Van Der Bruggen neemt centraal de plaats in van Abu Francis. De kapitein kreeg niet al te veel speelminuten dit seizoen, mede door een blessure, maar wordt toch in de vuurlinie gegooid wanneer het heet wordt.

clock 18:06 vooraf, 18 uur 06. Vertrouwen van D'Hollander. De ploeg die Eupen vorige week slaag gaf, blijft ongewijzigd staan. Coach D'Hollander zou maar wat graag tekenen voor een 5-1 in de laatste wedstrijd en rekent daarvoor op Zinho Gano. Diens geweer staat gloeiend heet na zijn zuivere hattrick zaterdag. . Vertrouwen van D'Hollander De ploeg die Eupen vorige week slaag gaf, blijft ongewijzigd staan. Coach D'Hollander zou maar wat graag tekenen voor een 5-1 in de laatste wedstrijd en rekent daarvoor op Zinho Gano. Diens geweer staat gloeiend heet na zijn zuivere hattrick zaterdag.

clock 17:54 vooraf, 17 uur 54. Op leven... Voor de Brugse bezoekers valt er vandaag vooral te winnen, met één grote voorwaarde. Het kan zich nog naar plaats acht hijsen als het beter doet dan Charleroi. Dat moet haalbaar zijn, aangezien de Carolo's om half 7 op bezoek gaan bij competitieleider Racing Genk . Op leven... Voor de Brugse bezoekers valt er vandaag vooral te winnen, met één grote voorwaarde. Het kan zich nog naar plaats acht hijsen als het beter doet dan Charleroi. Dat moet haalbaar zijn, aangezien de Carolo's om half 7 op bezoek gaan bij competitieleider Racing Genk

clock 17:50 vooraf, 17 uur 50. ... en dood. Voor Zulte-Waregem is de grote duik naar de verdoemenis van 1B bijzonder nabij. Alleen drie punten vanavond in eigen huis kan de verlossing brengen, maar alléén als Eupen niet wint bij landskampioen Club Brugge. . ... en dood Voor Zulte-Waregem is de grote duik naar de verdoemenis van 1B bijzonder nabij. Alleen drie punten vanavond in eigen huis kan de verlossing brengen, maar alléén als Eupen niet wint bij landskampioen Club Brugge.

clock 17:45 Thuissupporters wachten de spelersbus van Zulte Waregem op voor de ultieme boost. vooraf, 17 uur 45. Thuissupporters wachten de spelersbus van Zulte Waregem op voor de ultieme boost.

clock 17:45 - Vooraf Vooraf, 17 uur 45

clock Opstelling Zulte Waregem. Louis Bostyn, Karol Fila, Timothy Derijck, Lukas Willen, Alioune Ndour, Ruud Vormer, Abdoulaye Sissako, Novatus Miroshi, Zinho Gano, Jelle Vossen, Alieu Fadera Opstelling Zulte Waregem Louis Bostyn, Karol Fila, Timothy Derijck, Lukas Willen, Alioune Ndour, Ruud Vormer, Abdoulaye Sissako, Novatus Miroshi, Zinho Gano, Jelle Vossen, Alieu Fadera

clock Opstelling Cercle Brugge. Radoslaw Majecki, Boris Popovic, Christiaan Ravych, Jesper Daland, Hugo Siquet, Leonardo Da Silva Lopes, Hannes Van der Bruggen, Olivier Deman, Thibo Somers, Yann Gboho, Ayase Ueda Opstelling Cercle Brugge Radoslaw Majecki, Boris Popovic, Christiaan Ravych, Jesper Daland, Hugo Siquet, Leonardo Da Silva Lopes, Hannes Van der Bruggen, Olivier Deman, Thibo Somers, Yann Gboho, Ayase Ueda