LIVE: Somers geeft nekschot aan Zulte Waregem, Cercle weer op voorsprong

Alsof de voetbalgoden het gepland hadden. Op de laatste speeldag is er vanavond in de Elindus Arena nog bijzonder wat om te winnen én te verliezen. Thuisploeg Zulte-Waregem moet winnen om hoop te houden op behoud, Cercle Brugge kan zich met winst ook nog in de top 8 hijsen. Volg het live op deze pagina of op Radio 1, vanaf 18.30 uur.