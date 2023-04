LIVE: Cercle duwt Zulte Waregem op twee minuten dubbel in de dieperik

Fase per fase

clock 33' De handschoen van Louis. Bostyn met zijn eerste echte save van de dag. Ravych trapt vanuit het halve maantje naar de linkerhoek, het Waregemse sluitstuk gaat goed plat. . eerste helft, minuut 33. crucial save De handschoen van Louis Bostyn met zijn eerste echte save van de dag. Ravych trapt vanuit het halve maantje naar de linkerhoek, het Waregemse sluitstuk gaat goed plat.

clock 31' eerste helft, minuut 31. Zulte Waregem komt. Zinho Gano heeft de aansluitingstreffer aan de schoen maar Majecki redt nog. Hij pompt vooral zijn vertrouwen wat bij, want Gano stond buitenspel. . Zulte Waregem komt Zinho Gano heeft de aansluitingstreffer aan de schoen maar Majecki redt nog. Hij pompt vooral zijn vertrouwen wat bij, want Gano stond buitenspel.

clock 30' eerste helft, minuut 30. Vervanging bij Cercle Brugge, Charles Vanhoutte erin, Hannes Van der Bruggen eruit wissel substitution out Hannes Van der Bruggen substitution in Charles Vanhoutte

clock 29' eerste helft, minuut 29. Van der Brugge wordt - logisch ook - gewisseld voor Vanhoutte. Linea recta naar het ziekenhuis, wat ons betreft, voor de kapitein. . Van der Brugge wordt - logisch ook - gewisseld voor Vanhoutte. Linea recta naar het ziekenhuis, wat ons betreft, voor de kapitein.

clock 28' eerste helft, minuut 28. Zulte Waregem is klaar voor de wedstrijd, maar niet voor de gelegenheid. Te veel fouten, te weinig focus. Ndour ontsnapt aan geel nadat hij zijn voetje laat hangen. . Zulte Waregem is klaar voor de wedstrijd, maar niet voor de gelegenheid. Te veel fouten, te weinig focus. Ndour ontsnapt aan geel nadat hij zijn voetje laat hangen.

clock 27' Verzorging voor Van der Bruggen. Fadera glijdt door op Hannes Van der Bruggen, in de zestien van Cercle. De kapitein staat allesbehalve stevig op zijn benen, is helemaal de kluts kwijt, wanneer hij koppig door wilt zetten. In de herhaling zien we hem vol tegen de grond knallen met de zijkant van zijn hoofd. . eerste helft, minuut 27. injury Verzorging voor Van der Bruggen Fadera glijdt door op Hannes Van der Bruggen, in de zestien van Cercle. De kapitein staat allesbehalve stevig op zijn benen, is helemaal de kluts kwijt, wanneer hij koppig door wilt zetten. In de herhaling zien we hem vol tegen de grond knallen met de zijkant van zijn hoofd.

clock 24' eerste helft, minuut 24. Behalve Majecki is er geen enkele Bruggeling die denkt aan tijd rekken. De bezoekers blijven komen en willen liefst voor de derde, vierde,... gaan. . Behalve Majecki is er geen enkele Bruggeling die denkt aan tijd rekken. De bezoekers blijven komen en willen liefst voor de derde, vierde,... gaan.

clock 18' eerste helft, minuut 18. Erik Lambrechts maakt zich niet populair in de Elindus Arena. Keeper Bostyn kan Fadera versturen op een uittrap, maar de bal lag niet stil bij zijn trap. Opnieuw nemen dus, onder een striemend fluitconcert voor de ref. . Erik Lambrechts maakt zich niet populair in de Elindus Arena. Keeper Bostyn kan Fadera versturen op een uittrap, maar de bal lag niet stil bij zijn trap. Opnieuw nemen dus, onder een striemend fluitconcert voor de ref.

clock 15' eerste helft, minuut 15. Vossen scherp. Bijna was daar Jelle Vossen met de aansluiting. Ravych doet er te lang over om een bal te controleren, de ervaren spits snoept af. Majecki moet zijn schot in hoekschop werken. . Vossen scherp Bijna was daar Jelle Vossen met de aansluiting. Ravych doet er te lang over om een bal te controleren, de ervaren spits snoept af. Majecki moet zijn schot in hoekschop werken.

clock 14' eerste helft, minuut 14. Zulte Waregem reageert dan toch. Fadera kan van de tweede lijn eens trappen, maar hij ziet zijn schot wegzoeven na een goed block. . Zulte Waregem reageert dan toch. Fadera kan van de tweede lijn eens trappen, maar hij ziet zijn schot wegzoeven na een goed block.

clock 12' VAR-check over. De mannen in het VAR-bureau krijgen werk om Zulte Waregem nog extra te veroordelen. Ueda kreeg een trap tegen zijn voet, Lambrechts vond het niets. Geen clear error zegt Bert Put vanuit Tubeke. . eerste helft, minuut 12. interruption VAR-check over De mannen in het VAR-bureau krijgen werk om Zulte Waregem nog extra te veroordelen. Ueda kreeg een trap tegen zijn voet, Lambrechts vond het niets. Geen clear error zegt Bert Put vanuit Tubeke.

clock 12' eerste helft, minuut 12. Vooraf leek veel mogelijk, maar dit is bijzonder zwaar voor de thuisploeg. Als Essevee zich nu nog redt, spreken we van het mirakel van Waregem. Cercle blijft ook na de 0-2 de sterkste ploeg met afstand. . Vooraf leek veel mogelijk, maar dit is bijzonder zwaar voor de thuisploeg. Als Essevee zich nu nog redt, spreken we van het mirakel van Waregem. Cercle blijft ook na de 0-2 de sterkste ploeg met afstand.

clock 10' eerste helft, minuut 10. Dubbele domper. En meteen is er een tweede uitdoelpunt. Ayase Ueda duwt na rare botsingen de bal tegen de netten. De ondergang dreigt, en is eigenlijk compleet. De VAR kijkt wel nog even na. . Dubbele domper En meteen is er een tweede uitdoelpunt. Ayase Ueda duwt na rare botsingen de bal tegen de netten. De ondergang dreigt, en is eigenlijk compleet. De VAR kijkt wel nog even na.

clock 8' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 8 door Ayase Ueda van Cercle Brugge. 0, 2. goal Zulte Waregem Cercle Brugge 35' 0 2

clock 7' eerste helft, minuut 7. Achterstand voor Zulte Waregem! Het eerste gevaar van de Bruggelingen is een feit en metéén is het prijs! Stilte daalt neer op het Regenboogstadion. Boho ziet zijn schot geblokkeerd, Siquet is de rechthoek ingeslopen en drukt af. Domper, serieuze domper. . Achterstand voor Zulte Waregem! Het eerste gevaar van de Bruggelingen is een feit en metéén is het prijs! Stilte daalt neer op het Regenboogstadion. Boho ziet zijn schot geblokkeerd, Siquet is de rechthoek ingeslopen en drukt af. Domper, serieuze domper.

clock 6' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 6 door Hugo Siquet van Cercle Brugge. 0, 1. goal Zulte Waregem Cercle Brugge 35' 0 1