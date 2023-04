Antwerp sprokkelt nog wat bonuspunten voor play-offs met nipte zege bij STVV

STVV-Antwerp in een notendop:

Antwerp heeft genoeg aan één uitgespeelde kans

Geen degradatie- of play-offstress in STVV-Antwerp. De thuisploeg was in het klassement in het niemandsland beland en stond sowieso voor zijn laatste wedstrijd van het seizoen, Antwerp moest vooral hopen de kloof met Genk en Union zo klein mogelijk te houden.



De bezoekers deden het zonder topschutter Vincent Janssen, die op het Truiense kunstgras uit voorzorg uit de ploeg bleef. In de spits nam Gyrano Kerk dan maar de honneurs waar. Het was ook Kerk die na tien minuten voor de eerste prik zorgde, maar Schmidt stond pal.

Het was meteen ook de enige kans in de eerste helft van een typische eindeseizoensmatch. Een onmachtig STVV zou amper iets voor mekaar krijgen, de Limburgers waren al in vakantiemodus.

Antwerp had wél nog iets om voor te spelen. Een zeldzame uitgespeelde kans van de bezoekers brak vlak na de rust de ban. Vermeeren trof eerst nog de paal, wat later loodste Muja Balikwisha knap door de STVV-defensie en die laatste werkte beheerst af.

Antwerp had de voorsprong beet en bleek daar tevreden mee. De laatste veertig minuten waren zowat overbodig, enkel in de slotminuut schrikten de bezoekers nog eventjes na een misser van Dumont. Een zakelijk Antwerp tankt zo vertrouwen voor de bekerfinale van volgende week zondag.