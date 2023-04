LIVE: Union gaat op en over Kortrijk dankzij 2e treffer van basisdebutant Terho

Adingra dient Kortrijk de doodsteek toe. Silva speelt de bal pardoes in de voeten van Adingra, die zomaar de 4-2 tegen het net kan leggen. Dan toch een afscheid in mineur voor Kortrijk.

tweede helft, minuut 85. Doelpunt UNION: 2-4! Adingra dient Kortrijk de doodsteek toe. Silva speelt de bal pardoes in de voeten van Adingra, die zomaar de 4-2 tegen het net kan leggen. Dan toch een afscheid in mineur voor Kortrijk. .

clock 75'

tweede helft, minuut 75. Kortrijk heeft na de remontada van Union toch een stevige tik van de molen gekregen. De thuisploeg slaagt er niet meer in om een aanval in elkaar te timmeren. Union daarentegen heeft het vuur in zichzelf weer kunnen aanwakkeren. .