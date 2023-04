LIVE: Silva knikt Kortrijk opnieuw langszij Union in zenuwachtige beginfase

Schilderwerken Selemani. Het nummer 10 van Kortrijk brengt de bal met een perfecte penseelstreek tot op het hoofd van de inlopende Silva. De verdediger knikt de gelijkmaker vol overtuiging richting de winkelhaak. De VAR haalt ook nog even zijn meetlat boven, maar het doelpunt gaat gewoon door.

eerste helft, minuut 24. Doelpunt Kortrijk: 1-1! Schilderwerken Selemani. Het nummer 10 van Kortrijk brengt de bal met een perfecte penseelstreek tot op het hoofd van de inlopende Silva. De verdediger knikt de gelijkmaker vol overtuiging richting de winkelhaak. De VAR haalt ook nog even zijn meetlat boven, maar het doelpunt gaat gewoon door. .

Buitenspel. Vintage Union. Een lange bal van doelman Moris is genoeg om Adingra alleen op Vandenberghe af te sturen. De aalvlugge aanvaller schudt eerst Watanabe af, maar besluit dan op de borstkas van de doelman van Kortrijk. Allemaal een maat voor niets: de vlag van de lijnrechter gaat de lucht in. . eerste helft, minuut 18.

eerste helft, minuut 17. Doelpunt Union: 0-1! Tweede keer, goede keer! Casper Terho duikt opnieuw op voor de goal en krijgt deze keer de bal perfect aangespeeld door de hakkende Boniface. De Fin mikt het leer keurig in de verste hoek. .

eerste helft, minuut 12. Union slaagt er niet in om tempo te ontwikkelen aan de bal. De bezoekers worden in balbezit stevig onder druk gezet door Kortrijk, dat eigenlijk niets meer te verliezen heeft. Dit resulteert in een zenuwachtige en slordige openingsfase. .