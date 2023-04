LIVE: Cuypers mikt de 1-0 voor Gent naast de kooi van Hubert

clock 33' eerste helft, minuut 33. Wat is er aan de hand met Gent? Oostende is plots de gevaarlijkste ploeg. Okumu devieert nu het leer bijna in zijn eigen doel. De Buffalo's zijn al een paar keer goed weggekomen. . Wat is er aan de hand met Gent? Oostende is plots de gevaarlijkste ploeg. Okumu devieert nu het leer bijna in zijn eigen doel. De Buffalo's zijn al een paar keer goed weggekomen.

clock 32' eerste helft, minuut 32. Opnieuw Nardi. Daar is de volgende kans al voor de bezoekers. Hornby draait zich bijzonder fraai vrij en zet er dan zijn dikke teen tegen. Nardi moet weer uitpakken met een uitstekende parade. . Opnieuw Nardi Daar is de volgende kans al voor de bezoekers. Hornby draait zich bijzonder fraai vrij en zet er dan zijn dikke teen tegen. Nardi moet weer uitpakken met een uitstekende parade.

clock 32' eerste helft, minuut 32.

clock 31' Redding Nardi. KV Oostende komt bijzonder dicht bij de 0-1. Sakamoto is iedereen te snel af in de zestien en kan ook afdrukken. Nardi redt de meubelen voor de Buffalo's met een prima redding. . eerste helft, minuut 31. crucial save Redding Nardi KV Oostende komt bijzonder dicht bij de 0-1. Sakamoto is iedereen te snel af in de zestien en kan ook afdrukken. Nardi redt de meubelen voor de Buffalo's met een prima redding.

clock 30' eerste helft, minuut 30. Gent heeft het moeilijk om gaten in de Oostendse defensie te vinden. Okumu probeert het dan maar een keertje van wel heel ver. Het is niet meer dan een opportunistische poging. . Gent heeft het moeilijk om gaten in de Oostendse defensie te vinden. Okumu probeert het dan maar een keertje van wel heel ver. Het is niet meer dan een opportunistische poging.

clock 25' eerste helft, minuut 25. Club op voorsprong. Slecht nieuws voor de Buffalo's. Club Brugge is op voorsprong geklommen tegen Eupen na een doelpunt van Rits. Blauw-zwart staat zo virtueel op de felbegeerde vierde plek en niet Gent. . Club op voorsprong Slecht nieuws voor de Buffalo's. Club Brugge is op voorsprong geklommen tegen Eupen na een doelpunt van Rits. Blauw-zwart staat zo virtueel op de felbegeerde vierde plek en niet Gent.

clock 22' eerste helft, minuut 22. Oostende steekt even de neus aan het venster. Hornby kan koppen en doet dat in het zijnet. Toch even een beter moment voor de bezoekers. . Oostende steekt even de neus aan het venster. Hornby kan koppen en doet dat in het zijnet. Toch even een beter moment voor de bezoekers.

clock 22' Gele kaart voor Tatsuhiro Sakamoto van KV Oostende tijdens eerste helft, minuut 22 yellow card Tatsuhiro Sakamoto KV Oostende

clock 21' eerste helft, minuut 21. Een schot tussen de palen voor Oostende. Sakamoto probeert het een keer van ver, maar kan Nardi niet in verlegenheid brengen. Niet veel later pakt Sakamoto de eerste gele kaart van de partij. . Een schot tussen de palen voor Oostende. Sakamoto probeert het een keer van ver, maar kan Nardi niet in verlegenheid brengen. Niet veel later pakt Sakamoto de eerste gele kaart van de partij.

clock 17' eerste helft, minuut 17. Geen strafschop. Visser wijst plots naar de stip na handspel in de zestien van KV Oostende. Een strafschop komt er echter niet, want Orban stond buitenspel op de laatste pass. . Geen strafschop Visser wijst plots naar de stip na handspel in de zestien van KV Oostende. Een strafschop komt er echter niet, want Orban stond buitenspel op de laatste pass.

clock 13' eerste helft, minuut 13. Cuypers schiet naast. Grootste kans uit de wedstrijd. Kums stuurt Cuypers het straatje in. De topschutter krijgt een enorme mogelijkheid op de 1-0, maar hij laat het liggen. Dat heeft Cuypers al beter gedaan. . Cuypers schiet naast Grootste kans uit de wedstrijd. Kums stuurt Cuypers het straatje in. De topschutter krijgt een enorme mogelijkheid op de 1-0, maar hij laat het liggen. Dat heeft Cuypers al beter gedaan.

clock 10' eerste helft, minuut 10. Gent zoekt naar de ruimtes. Oostende staat even iets hoger en dat biedt kansen voor Gent. Odjidja kan met het leer aan de haal gaan en bereikt zijn spits Cuypers. Doelman Hubert is echter iets sneller op de bal. . Gent zoekt naar de ruimtes Oostende staat even iets hoger en dat biedt kansen voor Gent. Odjidja kan met het leer aan de haal gaan en bereikt zijn spits Cuypers. Doelman Hubert is echter iets sneller op de bal.

clock 7' eerste helft, minuut 7. Daar was bijna het eerste schot op doel. Kums krijgt plots wat ruimte op de helft van Oostende en kan inspelen op Odjidja. Die probeert te schieten, maar ziet zijn poging afgeblokt worden. . Daar was bijna het eerste schot op doel. Kums krijgt plots wat ruimte op de helft van Oostende en kan inspelen op Odjidja. Die probeert te schieten, maar ziet zijn poging afgeblokt worden.

clock 5' eerste helft, minuut 5. Het is niet verrassend, maar het balbezit is wel voor Gent. Voorlopig is het nog zoeken naar een gaatje in het pantser van de bezoekers. We hebben nog geen kansen mogen noteren. . Het is niet verrassend, maar het balbezit is wel voor Gent. Voorlopig is het nog zoeken naar een gaatje in het pantser van de bezoekers. We hebben nog geen kansen mogen noteren.

clock 5' eerste helft, minuut 5.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 18:31 eerste helft, 18 uur 31. Meteen opschudding. Bätzner kan bijna door de defensie van Gent glippen, maar hij kan net niet bij de bal. . Meteen opschudding. Bätzner kan bijna door de defensie van Gent glippen, maar hij kan net niet bij de bal.

clock 18:30 eerste helft, 18 uur 30. Aftrap. De bal rolt in de Ghelamco Arena. Klaart Gent de klus tegen het al gedegradeerde KV Oostende? We kennen het antwoord straks na 90 minuten voetballen. . Aftrap De bal rolt in de Ghelamco Arena. Klaart Gent de klus tegen het al gedegradeerde KV Oostende? We kennen het antwoord straks na 90 minuten voetballen.

clock 18:18 vooraf, 18 uur 18.