LIVE: Club Brugge gaat op zoek naar cruciale driepunter tegen Eupen

Aftrap! De bal rolt in Jan Breydel.

Het regent stevig in Brugge. De fans druppelen binnen, met een licht optimisme, maar vooral realisme. Winnen tegen Eupen lijkt haalbaar, dat Gent punten laat liggen tegen KVO iets minder.

Het wordt een moeilijke wedstrijd tegen een ploeg die op leven en dood speelt. We zullen scherp moeten zijn, als we de drie punten willen pakken. Rik De Mil.

Mogelijke scenario's voor Eupen. Eupen zal met een bang hart volgen wat er in Waregem gebeurt. Als Zulte Waregem daar wint, moet het zelf ook winnen van Club Brugge. Met een gelijkspel of nederlaag komt Zulte Waregem sowieso tekort voor het behoud, dat dan gevierd wordt bij Eupen.

Mogelijke scenario's voor Club. De opdracht is simpel voor Club Brugge richting top 4: beter doen dan KAA Gent. Beide ploegen tellen 56 punten, de Oost-Vlamingen staat op de vierde plek, omdat ze een gewonnen match meer tellen. Als Gent verliest tegen KVO, volstaat een punt. Wordt het een puntendeling in de Ghelamco Arena, dan moet Club Brugge winnen tegen Eupen.



Als Gent verliest tegen KVO, volstaat een punt. Wordt het een puntendeling in de Ghelamco Arena, dan moet Club Brugge winnen tegen Eupen.

Een oude bekende moet de geluksbrenger worden van Club Brugge:

De starters bij Eupen:

Odoi vervangt geblesseerde Mata. Odoi neemt plaats in de defensie van Club Brugge. Rechtsachter Clinton Mata is er niet bij door blessure. Rik De Mil behoudt voor het overige het vertrouwen in de starters van tegen Westerlo.

De basiself van Club:

We zullen toch weten wat er in Gent gebeurt door het publiek. Het zal voelbaar zijn. Maar ik wil het niet horen van iemand op de bank. Het mag geen invloed hebben. Rik De Mil.

Het is een broos evenwicht tussen geloof en naïviteit. We geloven er zeker nog in. Dat voel ik ook in de groep. Rik De Mil.

De vraag die leeft in Brugge: wordt het Club of Gent dat de Champions' Play-off speelt?

Het geloof in een top 4-plek voor Club Brugge is klein bij het panel van Sporza. Dat ziet Gent makkelijk winnen van KVO. Of ze gelijk krijgen, wordt straks duidelijk.

Opstelling Club Brugge. Simon Mignolet, Denis Odoi, Brandon Mechele, Jorne Spileers, Bjorn Meijer, Mats Rits, Hans Vanaken, Raphael Onyedika, Andreas Skov Olsen, Ferran Jutglà, Noa Lang

Opstelling KAS Eupen. Lennart Moser, Brandon Baiye, Aleksandr Filin, Jason Davidson, Yentl Van Genechten, Boris Lambert, Stef Peeters, Gary Magnée, Regan Charles-Cook, Konan N'Dri, Djeidi Gassama