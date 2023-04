LIVE: Wat een wedstrijdbegin! 1-1 na drie minuten in Charleroi-Genk

Genk heeft zich wat hersteld. Op kansen is het nog even wachten, maar Charleroi moet achteruit.

eerste helft, minuut 28. Genk heeft zich wat hersteld. Op kansen is het nog even wachten, maar Charleroi moet achteruit. .

Vandevoordt staat pal! Nu is het Charleroi dat erg dicht bij de voorsprong komt. Bayo klimt hoog, maar kopt recht op de vuisten van Vandevoordt. . eerste helft, minuut 21.

eerste helft, minuut 17. Bijna Paintsil! Paintsil wordt goed aangespeeld in de zestien, maar een ultieme tackle van Kayembe voorkomt een nieuwe treffer. In de herneming dwingt de Ghanees wel nog een hoekschop af. .

eerste helft, minuut 14. Preciado glijdt weg en begaat dan hands om de bal af te schermen van Bayo. In plaats van een gele kaart levert dat de Ecuadoraan een vrije trap op in zijn voordeel. Een missertje van Van Driessche. .

eerste helft, minuut 12. Het gaat goed op en neer in deze partij. Voorlopig blijft het wel wachten op een nieuwe doelkans, al waren de bezoekers daarnet nog even gevaarlijk op hoekschop. .

Ondertussen staat Cercle Brugge na nog geen tien minuten al op een dubbele voorsprong tegen Zulte Waregem. Bij deze stand wipt Cercle over Charleroi de top 8 binnen. Ook Anderlecht leidt al vroeg tegen KV Mechelen.

eerste helft, minuut 10. Ondertussen staat Cercle Brugge na nog geen tien minuten al op een dubbele voorsprong tegen Zulte Waregem. Bij deze stand wipt Cercle over Charleroi de top 8 binnen. Ook Anderlecht leidt al vroeg tegen KV Mechelen. .

eerste helft, minuut 8. De twee snelle goals hebben het vuur in het stadion nog wat aangewakkerd. De thuisfans zingen en springen, "Aux armes" weerklinkt luid. .

eerste helft, minuut 4. Daar is de gelijkmaker al! Wat een knotsgek wedstrijdbegin! Na drie minuten staat het al 1-1. Mbenza is het eindstation van een vlotte aanval bij Charleroi. Mambourg kolkt, Genk moet alweer herbeginnen. .

eerste helft, minuut 1. De bal rolt! On est parti! Kan Charleroi zijn plekje in de top acht behouden of beëindigt Genk het seizoen op Mambourg? .