Genk wil als leider de play-offs in, Charleroi vecht voor top acht

Charleroi ligt Genk wel. Op basis van de cijfers kan Genk met vertrouwen toeleven naar de wedstrijd tegen Charleroi. Van de tien laatste confrontaties in de competitie wonnen de Limburgers zes keer, Charleroi twee keer. Tweemaal werden de punten gedeeld. In de heenronde van dit seizoen won Genk bovendien met duidelijke 4-1-cijfers van Charleroi. . vooraf, 18 uur 20.

vooraf, 18 uur 16. Genk moet zichzelf zondag tegen Charleroi geven wat het verdient, als de best en meest attractieve ploeg in België: de eerste plaats. Peter Vandenbempt.

vooraf, 18 uur 05. De scenario's. Op de dag des oordeels zijn er in de Jupiler Pro League nog verschillende scenario's mogelijk. Bij winst gaat Genk als leider naar de play-offs, bij een nederlaag doet het dat niet als Union wint in Kortrijk. Voor de play-offs heeft Charleroi zijn lot in eigen handen. Een zege tegen de leider levert sowieso een play-offticket op, bij een gelijkspel of een nederlaag is het afhankelijk wat concurrenten Cercle Brugge, Anderlecht en OHL doen. Cercle gaat op bezoek in Zulte Waregem, dat een zege nodig heeft voor het behoud. Geen gemakkelijke klus dus voor de Vereniging. Anderlecht ontvangt KV Mechelen, dat in de JPL niets meer te winnen of te verliezen heeft, maar wel zijn generale repetitie afwerkt voor de bekerfinale van volgende week. OHL ontvangt ten slotte Standard en moet hopen dat alle concurrenten verliezen en het zelf wint. .