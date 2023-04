LIVE: Club Brugge wil met zege in 't Kuipje tegenstanders voor top 4 onder druk zetten

clock 18' eerste helft, minuut 18. Als Club de bal verliest, probeert het die meteen ook zo snel mogelijk te veroveren. De uitstekende tackle van Vanaken op de helft van Westerlo is daar een toonbeeld van. Aan grinta dus voorlopig geen gebrek bij de thuisploeg. . Als Club de bal verliest, probeert het die meteen ook zo snel mogelijk te veroveren. De uitstekende tackle van Vanaken op de helft van Westerlo is daar een toonbeeld van. Aan grinta dus voorlopig geen gebrek bij de thuisploeg.

clock 13' eerste helft, minuut 13. Aan de bal is Westerlo voorlopig onbestaande. Peter Vandenbempt op Radio 1.

clock 9' eerste helft, minuut 9. Club voert de druk op. Club Brugge gaat naarstig op zoek naar de openingstreffer. Het omsingelt de thuisploeg voor diens eigen zestien. Tot een echt grote uitgespeelde kans komt het voorlopig niet.

clock 7' eerste helft, minuut 7. Mata verstuurt een gevaarlijke voorzet in de grote rechthoek van de thuisploeg. Bolat komt echter tussenbeide, maar laat de bal door zijn vingers glippen. Gelukkig voor de doelman heeft scheidsrechter D'Hondt een duwfout gezien.

clock 3' eerste helft, minuut 3. Club Brugge legt een eerste goede combinatie op de mat. Lang probeert zo in de zestien van Westerlo een medemaat te bereiken, maar hij slaagt daar niet in.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 20:45 eerste helft, 20 uur 45. Aftrap. De bal rolt in een sfeervol Kuipje. Kan Westerlo bezoeker Club Brugge een tweede keer verrassen dit seizoen? Voor blauw-zwart staat een felbegeerde plek voor de Champions' Play-offs op het spel.

clock 20:35 vooraf, 20 uur 35. We weten dat we iedere week een finale spelen. Westerlo is een heel enthousiast team. Rik De Mil.

clock 20:33 vooraf, 20 uur 33. Van den Keybus en De Cuyper zijn niet extra geprikkeld. Iedereen wil zich hier elke keer bewijzen. Jonas De Roeck.

clock 20:26 vooraf, 20 uur 26. Westerlo klopte Club al. In de heenwedstrijd wist Westerlo te verrassen door op het veld van Club Brugge met 0-2 te winnen. Lyle Foster zorgde toen voor de twee doelpunten en verkaste ondertussen al naar het Burnley van Vincent Kompany.

clock 20:15 vooraf, 20 uur 15. 1 wijziging bij Westerlo. Jonas De Roeck sleutelt niet veel aan zijn elftal na het scoreloos gelijkspel op het veld van Anderlecht. Reynolds komt Jordanov vervangen.

clock 20:10 vooraf, 20 uur 10. Bruggelingen De Cuyper en Van den Keybus. Voor Westerlo-spelers Maxim De Cuyper en Thomas Van den Keybus wordt het vanavond een speciale wedstrijd. Zij worden allebei uitgeleend door Club Brugge. Vooral De Cuyper kan met 8 doelpunten en 6 assists mooie statistieken voorleggen dit seizoen.

clock 20:04 vooraf, 20 uur 04. 't Kuipje loopt helemaal vol. En of ze in de Stille Kempen uitkijken naar de komst van de landskampioen. Voor het tweede keer dit seizoen is 't Kuipje namelijk helemaal uitverkocht. Eerder was dat al het geval tegen Anderlecht. Toen won Westerlo met 2-1.

clock 19:44 vooraf, 19 uur 44. Skov Olsen in de basis. Rik De Mil wijzigt niet al te veel aan zijn elftal. Hij moet het wel zonder de geblesseerde Casper Nielsen doen, maar kan Skov Olsen wel weer in de basis droppen na zijn blessure. Dat is dan ook de enige wissel na de zege tegen Seraing. Buchanan moest dan weer geblesseerd afhaken.

clock Opstelling Westerlo. Sinan Bolat, Bryan Reynolds, Roman Neustädter, Ravil Tagir, Maxim De Cuyper, Mathias Fixelles, Nacer Chadli, Lukas Van Eenoo, Yusuke Matsuo, Kyan Vaesen, Thomas van den Keybus

clock Opstelling Club Brugge. Simon Mignolet, Clinton Mata, Brandon Mechele, Jorne Spileers, Bjorn Meijer, Raphael Onyedika, Mats Rits, Hans Vanaken, Andreas Skov Olsen, Ferran Jutglà, Noa Lang