LIVE: Club Brugge gaat in een volgelopen Kuipje naarstig op zoek naar de openingstreffer

Met Club Brugge tegen Westerlo staan nummers 6 en 7 in de Jupiler Pro League tegenover elkaar. Club hoopt op een ticket voor de Champions' Play-off en moet winnen om KAA Gent onder druk te zetten. Schrijft de landskampioen drie punten bij, of spookt het in 't Kuipje? Aftrap om 20.45 uur, hier en via Radio 1 te volgen.