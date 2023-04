Union ontvangt rode lantaarn Seraing op zijn roze wolk

clock 15:12

vooraf, 15 uur 12. Union op Europese roze wolk. In de Europa League behaalde Union deze week een knap 1-1-gelijkspel in Leverkusen. Voor de manschappen van Karel Geraerts zich kunnen opmaken voor de terugwedstrijd wacht eerst nog een thuismatch tegen Seraing. Zet de thuisploeg zijn goede reeks vandaag verder of steekt Seraing stokken in de wielen? .