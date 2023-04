LIVE: Kan Seraing dan toch nog iets rapen? Marius met de aansluitingstreffer

Fase per fase

Fase per fase

clock 76' tweede helft, minuut 76. Vervanging bij Union, Dennis Eckert erin, Simon Adingra eruit wissel substitution out Simon Adingra substitution in Dennis Eckert

clock 72' tweede helft, minuut 72. Het spel ligt even stil omdat Moris naar zijn rechterbeen grijpt. Dat been van de doelman is al flink ingetapet. . Het spel ligt even stil omdat Moris naar zijn rechterbeen grijpt. Dat been van de doelman is al flink ingetapet.

clock 69' tweede helft, minuut 69. Union kan het tempo en de dominantie van in de eerste helft nu al een tijdje niet meer aanhouden. Seraing wiegt de thuisploeg wat in slaap om dan eventueel te kunnen toeslaan. . Union kan het tempo en de dominantie van in de eerste helft nu al een tijdje niet meer aanhouden. Seraing wiegt de thuisploeg wat in slaap om dan eventueel te kunnen toeslaan.

clock 65' Gele kaart voor Guillaume François van Union tijdens tweede helft, minuut 65 yellow card Guillaume François Union

clock 63' tweede helft, minuut 63. Je merkt bij Union dat Teddy Teuma niet meer op het veld staat. Jeroen van der Loop op Radio 1. Je merkt bij Union dat Teddy Teuma niet meer op het veld staat. Jeroen van der Loop op Radio 1

clock 63' tweede helft, minuut 63. Vervanging bij Union, Loic Lapoussin erin, Yorbe Vertessen eruit wissel substitution out Yorbe Vertessen substitution in Loic Lapoussin

clock 59' tweede helft, minuut 59. Vervanging bij RFC Seraing, Mansoni Sambu erin, Stève Mvoué eruit wissel substitution out Stève Mvoué substitution in Mansoni Sambu

clock 57' Dan toch geen 3-1. VAR Jonathan Lardot gaat wel eens naar de beelden kijken. Was er buitenspel mee gemoeid in de opbouw naar dat doelpunt? Ja, want de treffer wordt afgekeurd. . tweede helft, minuut 57. var Dan toch geen 3-1 VAR Jonathan Lardot gaat wel eens naar de beelden kijken. Was er buitenspel mee gemoeid in de opbouw naar dat doelpunt? Ja, want de treffer wordt afgekeurd.

clock 56' tweede helft, minuut 56. Sykes maakt er 3-1 van! Union heeft weer een bonus van twee doelpunten beet. Sykes haalt uit en via de buik van Tshibuabua verdwijnt het leer in doel. Het zit ook mee voor de thuisploeg. . Sykes maakt er 3-1 van! Union heeft weer een bonus van twee doelpunten beet. Sykes haalt uit en via de buik van Tshibuabua verdwijnt het leer in doel. Het zit ook mee voor de thuisploeg.

clock 53' tweede helft, minuut 53. Union is een eerste keer gevaarlijk in de tweede helft. François slingert het leer goed voor doel en Adingra kan ook koppen. Dietsch kloppen, lukt hem echter niet. . Union is een eerste keer gevaarlijk in de tweede helft. François slingert het leer goed voor doel en Adingra kan ook koppen. Dietsch kloppen, lukt hem echter niet.

clock 47' tweede helft, minuut 47. Marius maakt er zowaar 2-1 van! Leeft Seraing dan toch nog een beetje op? Na enkele minuten in de tweede helft is het al raak voor de bezoekers. Cachbach bereikt Marius, die draait goed weg en knalt het leer fraai in doel. . Marius maakt er zowaar 2-1 van! Leeft Seraing dan toch nog een beetje op? Na enkele minuten in de tweede helft is het al raak voor de bezoekers. Cachbach bereikt Marius, die draait goed weg en knalt het leer fraai in doel.

clock 47' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 47 door Marius Mouandilmadji van RFC Seraing. 2, 1. goal Union RFC Seraing 77' 2 1

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 20:16 tweede helft, 20 uur 16. Start 2e helft. De bal rolt weer in het Joseph Mariënstadion. Kan Seraing nog een vuist maken? Lazare is ondertussen in het team gekomen bij Union. . Start 2e helft De bal rolt weer in het Joseph Mariënstadion. Kan Seraing nog een vuist maken? Lazare is ondertussen in het team gekomen bij Union.

clock 20:01 rust, 20 uur 01. Rust. Daar weerklinkt het rustsignaal. Union heeft de schaapjes al op het droge aan de pauze. Er moet al veel gebeuren als Seraing hier niet de boot in wil gaan. Adingra en Vertessen zetten de thuisploeg nu al in een zetel. . Rust Daar weerklinkt het rustsignaal. Union heeft de schaapjes al op het droge aan de pauze. Er moet al veel gebeuren als Seraing hier niet de boot in wil gaan. Adingra en Vertessen zetten de thuisploeg nu al in een zetel.

clock 45+1' eerste helft eerste helft, minuut 46 match afgelopen

clock 40' eerste helft, minuut 40.

clock 39' eerste helft, minuut 39. Vertessen wil zijn statistieken wel wat opkrikken. Hij gaat met het leer aan de haal en kan ook afdrukken. Zijn schot zeilt ver over en naast. . Vertessen wil zijn statistieken wel wat opkrikken. Hij gaat met het leer aan de haal en kan ook afdrukken. Zijn schot zeilt ver over en naast.

clock 34' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 34 door Yorbe Vertessen van Union. 2, 0. goal Union RFC Seraing 77' 2 0