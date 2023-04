LIVE: OH Leuven verdubbelt voorsprong net voor rust, KV Oostende op 45 minuten van degradatie

clock 54' Hornby. Even lijkt Fraser Hornby voorbij zijn bewaker Pletinckx te geraken, maar Lardot zag - terecht - hands. KVO komt nu echt. . tweede helft, minuut 54. hands Hornby Even lijkt Fraser Hornby voorbij zijn bewaker Pletinckx te geraken, maar Lardot zag - terecht - hands. KVO komt nu echt.

clock 53' tweede helft, minuut 53. Oostendse moed der wanhoop. Echte kansen zijn er nog niet van gekomen, maar KVO heeft iets meer wil na de rust. Enkele corners op rij nu, maar zonder gevaar. . Oostendse moed der wanhoop Echte kansen zijn er nog niet van gekomen, maar KVO heeft iets meer wil na de rust. Enkele corners op rij nu, maar zonder gevaar.

clock 48' tweede helft, minuut 48. Ndicka, bij de gevaarlijkste spelers van KVO, is overigens in de kleedkamer gebleven. Atanga kwam in zijn plaats en moet samen met zijn tien makkers op zoek naar drie doelpunten om de degradatie vandaag af te wenden. . Ndicka, bij de gevaarlijkste spelers van KVO, is overigens in de kleedkamer gebleven. Atanga kwam in zijn plaats en moet samen met zijn tien makkers op zoek naar drie doelpunten om de degradatie vandaag af te wenden.

clock 46' tweede helft, minuut 46. Tweede helft. Nu toch voetbal. De aftrap van McGeehan was niet reglementair, een soort schijnbeweging, waardoor de OHL-spelers al te ver waren. Opnieuw inzetten. Enfin, profvoetbal dus. . Tweede helft Nu toch voetbal. De aftrap van McGeehan was niet reglementair, een soort schijnbeweging, waardoor de OHL-spelers al te ver waren. Opnieuw inzetten. Enfin, profvoetbal dus.

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 19:39 rust, 19 uur 39. Vervanging bij KV Oostende, David Atanga erin, Théo Ndicka Matam eruit wissel substitution out Théo Ndicka Matam substitution in David Atanga

clock 19:35 rust, 19 uur 35. Het zal u niet verbazen, maar we zitten weer met vertraging. Nu is de communicatie tussen scheidsrechters verstoord, Lardot probeert te verhelpen. De Diaz Arena wordt er niet voller op. . Het zal u niet verbazen, maar we zitten weer met vertraging. Nu is de communicatie tussen scheidsrechters verstoord, Lardot probeert te verhelpen. De Diaz Arena wordt er niet voller op.

clock 45+3' eerste helft, minuut 48. Rusten. Lardot stuurt de spelers naar de kleedkamer, boegeroep van het thuispubliek. Schrijvers en Opoku zetten de bezoekers op voorsprong in een eerste helft waar KVO amper aanwezig was. Oostende kan, behoudens een fenomenale comeback na rust, zich voorbereiden op een verblijf in de Challenger Pro League. . Rusten Lardot stuurt de spelers naar de kleedkamer, boegeroep van het thuispubliek. Schrijvers en Opoku zetten de bezoekers op voorsprong in een eerste helft waar KVO amper aanwezig was. Oostende kan, behoudens een fenomenale comeback na rust, zich voorbereiden op een verblijf in de Challenger Pro League.

clock 45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

clock 45+1' Er komt 1 minuut extra tijd bij. eerste helft, minuut 46. extra time 1 - extra time Er komt 1 minuut extra tijd bij.

clock 45' eerste helft, minuut 45.

clock 44' eerste helft, minuut 44. Dubbele voorsprong! Op die corner is het Opoku, die deze keer wel kan afwerken, met zijn eerste voor OHL. De bal wordt doorgekopt, halfknullig/acrobatisch kan de Ghanees de bal binnentrappen. Geen kans voor Hubert, geen genade voor KVO. . Dubbele voorsprong! Op die corner is het Opoku, die deze keer wel kan afwerken, met zijn eerste voor OHL. De bal wordt doorgekopt, halfknullig/acrobatisch kan de Ghanees de bal binnentrappen. Geen kans voor Hubert, geen genade voor KVO.

clock 44' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 44 door Nathan Opoku van OH Leuven. 0, 2. goal KV Oostende OH Leuven 56' 0 2

clock 39' eerste helft, minuut 39. De machtsverhoudingen - elfde tegen zeventiende - worden gerespecteerd. KVO ligt onder, Opoku kan bijna afdrukken voor een dubbele voorsprong, maar de bal wordt nog in corner verwerkt. . De machtsverhoudingen - elfde tegen zeventiende - worden gerespecteerd. KVO ligt onder, Opoku kan bijna afdrukken voor een dubbele voorsprong, maar de bal wordt nog in corner verwerkt.

clock 39' eerste helft, minuut 39. Bij sommige spelers van KVO lijkt het geloof er een beetje uit, maar net dan komt er toch wat creativiteit uit bij de thuisploeg. Ndicka wordt afgevlagd na een voorzet van Sakamoto, maar het is iets. . Bij sommige spelers van KVO lijkt het geloof er een beetje uit, maar net dan komt er toch wat creativiteit uit bij de thuisploeg. Ndicka wordt afgevlagd na een voorzet van Sakamoto, maar het is iets.

clock 35' eerste helft, minuut 35. Na de reactie op het doelpunt heeft Oostende geen kans meer gecreëerd. Tom Boudeweel op Radio 1. Na de reactie op het doelpunt heeft Oostende geen kans meer gecreëerd Tom Boudeweel op Radio 1

clock 33' eerste helft, minuut 33. Oostende omsingeld. OH Leuven is bezig met de thuisploeg dood te knijpen. Met rust en balbezit controleert OHL de match, voor Oostende is het even lopen achter een ongrijpbare bal. . Oostende omsingeld OH Leuven is bezig met de thuisploeg dood te knijpen. Met rust en balbezit controleert OHL de match, voor Oostende is het even lopen achter een ongrijpbare bal.

clock 29' eerste helft, minuut 29. Opnieuw Schrijvers. Schrijvers heeft er zin in. Twee overstapjes, blik omhoog en krullen maar. De bal zoeft voorbij de tweede paal. Bijna een tweede doelpunt, oh zo nipt. . Opnieuw Schrijvers Schrijvers heeft er zin in. Twee overstapjes, blik omhoog en krullen maar. De bal zoeft voorbij de tweede paal. Bijna een tweede doelpunt, oh zo nipt.

clock 27' eerste helft, minuut 27. Sieben Dewaele komt als eerste in het boekje van Lardot. Ruim te laat met zijn tackle op Schrijvers, terechte kleur kaart. . Sieben Dewaele komt als eerste in het boekje van Lardot. Ruim te laat met zijn tackle op Schrijvers, terechte kleur kaart.