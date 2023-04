Gent wil zich tegen KV Mechelen steviger in de top 4 nestelen

Nu we zo dichtbij zijn, gaan we er alles aan doen om de Champions Play-Offs te halen.

vooraf, 10 uur 42. Nu we zo dichtbij zijn, gaan we er alles aan doen om de Champions Play-Offs te halen. Gent-coach Hein Vanhaezebrouck.

vooraf, 10 uur 40. Gent met zware benen? In de Conference League hield Gent donderdag in eigen huis het Engelse West Ham knap op een 1-1-gelijkspel. Toch moeten de bezoekers ook vandaag volop aan de bak om hun plekje in de Champions' Play-offs niet kwijt te spelen. Afwachten of de manschappen van Hein Vanhaezebrouck met zware benen aan de aftrap komen. .