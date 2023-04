LIVE: Koude douche voor Anderlecht, Ouattara brengt Genk net voor de rust weer op voorsprong

Genk trekt met een voorsprong de rust in. Samatta effende de weg voor de competitieleider, maar de onvermijdelijke Slimani bracht Anderlecht opnieuw langszij. In de extra tijd veegde Ouattara die gelijkmaker snel weer uit.

Genk zet de puntjes meteen weer op de i. Verbruggen kan Paintsil nog van een treffer houden, maar in de herneming maakt Ouattara het netjes af.

Daar is de gelijkmaker! Sardella kopt een hoge voorzet goed terug tot bij Slimani en die ramt de bal van dichtbij hoog in doel. De bordjes hangen weer gelijk, alles te herdoen.

Prangende fase voor Genk. Zowel Ashimeru als Dreyer laten een schietkans onbenut en zo is het uiteindelijk Sardella die vanuit een scherpe hoek mag besluiten. Hij mikt pal op Vandevoordt, opnieuw een cruciale tussenkomst van de Genkse doelman.

clock 41'

eerste helft, minuut 41. Knappe dribbel van Debast. Debast toont even dat hij een aardig potje kan voetballen. Met een knappe dribbel zet hij enkele Genk-spelers in de wind op rechts en dringt hij de zestien in. Zijn voorzet komt uiteindelijk niet aan, maar levert wel een hoekschop op. Daar komt geen kans uit voort. .