Genk kan 1e plek tegen Anderlecht verliezen: "Maar onze aanpak zullen we niet veranderen"

vooraf, 20 uur 37. Vrancken: "We veranderen onze aanpak niet". Genk staat al maandenlang autoritair aan de leiding van de Jupiler Pro League, maar de laatste weken plooide de top 3 toch dicht als een accordeon. Dit weekend zou de ploeg van Vrancken zelfs zijn eerste plaats kwijt kunnen spelen aan Union. "Toch zullen we niets aan onze aanpak veranderen. We moeten ons focussen op óns spel." De tegenstander dit weekend is Anderlecht, dat deze week nog stuntte in de Conference League tegen AZ. "We hebben opnieuw gezien dat ze - voor de zesde keer - de 0 hielden, en daarenboven waren ze ook nog eens zeer efficiënt. Er staat een sterk blok en tonen veel intensiteit. Zelf zullen we daar genoeg kwaliteit moeten tegenover zetten. Maar we geloven volop in onze kansen." .