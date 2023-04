LIVE: Vossen ziet de 1-5 voor Zulte Waregem de kop ingedrukt worden door de VAR

clock 73' tweede helft, minuut 73. Vervanging bij KAS Eupen, Antonio Davo erin, Regan Charles-Cook eruit wissel substitution out Regan Charles-Cook substitution in Antonio Davo

clock 66' tweede helft, minuut 66. Eupen krijgt een vrije trap op een interessante plek. Een kolfje naar de hand voor Stef Peeters. Die wil zijn puntgave traptechniek nog een keer laten bewonderen, maar zijn poging zeilt over de kooi van Bostyn.

clock 62' 1-5 gaat niet door. De VAR kijkt nog een keer naar de beelden. Was de bal al dan niet over de zijlijn net voor die treffer van Vossen? De VAR oordeelt van wel, dus de 1-5 gaat niet door. tweede helft, minuut 62. var

clock 61' tweede helft, minuut 61. Vossen met de 1-5! Ook Jelle Vossen pikt zijn doelpuntje mee. Ndour rukt goed op met de bal aan de voet en legt het leer dan panklaar voor zijn kapitein. Zo'n mogelijkheid laat Vossen natuurlijk niet liggen: 1-5.

clock 58' tweede helft, minuut 58. Eupen komt nog een keer opzetten. N'Dri komt naar binnen om dan uit te halen met zijn linker. Doelman Bostyn kan het leer makkelijk klemmen.

clock 55' tweede helft, minuut 55. Redding Moser. Gano had ei zo na zijn vierde van de namiddag beet. De controle en het schot waren van goede makelij, maar dat kan ook van de reflex van Moser gezegd worden.

clock 51' tweede helft, minuut 51. We krijgen in de tweede helft een heel ander Zulte Waregem te zien. Eupen heeft de strijdbijl dan weer nog niet begraven en wil er nog wel iets van maken.

clock 47' tweede helft, minuut 47. Prevljak maakt er 1-4 van! Eupen komt als door een wesp gestoken uit de kleedkamer. Prevljak vindt in eerste instantie nog doelman Bostyn op zijn weg. In de rebound is het wel raak: 1-4. Is het een eerredder of zit er nog meer in voor de thuisploeg?

clock 46' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 46 door Smail Prevljak van KAS Eupen. 1, 4. goal KAS Eupen Zulte Waregem 76' 1 4

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 17:21 tweede helft, 17 uur 21. Start 2e helft. We voetballen weer Am Kehrweg. Kan Eupen nog een vuist maken, of hangt het nu al helemaal in de touwen?

clock 17:21 rust, 17 uur 21. Vervanging bij KAS Eupen, Djeidi Gassama erin, Yentl Van Genechten eruit wissel substitution out Yentl Van Genechten substitution in Djeidi Gassama

clock 45+7' eerste helft, minuut 52. Rust. Daar is het laatste fluitsignaal van deze eerste helft. Zulte Waregem heeft Eupen helemaal knock-out geslagen. Vormer was goed voor drie assists, Gano legde er dan weer drie in het mandje. Essevee lijkt nu al gewonnen spel te hebben deze namiddag.

clock 45+7' eerste helft eerste helft, minuut 52 match afgelopen

