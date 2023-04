LIVE: Bruno brengt STVV weer in de wedstrijd met penalty tegen Cercle

De driedubbele wissel heeft STVV een nieuwe adem gegeven. Gianni Bruno mist zijn controle, waardoor het veel moeilijker wordt om te scoren. Uiteindelijk mikt hij de herkansing over.

Gianni Bruno zet nog eens een uitroepteken achter zijn naam als topschutter van STVV. Hij mikt zijn 18e van het seizoen in de linkerbovenhoek en heeft nog één goal nodig om recordtopschutter van de Limburgers te worden én Hugo Cuypers bij te benen in de topschuttersstand.

De videoscheidsrechter kijkt voor de zekerheid nog eens, maar het is wel degelijk een penalty.

Bij Cercle kunnen ze opnieuw klagen, want voor de vijftiende keer dit seizoen gaat de bal op de stip. Koita wordt na een lange dribbel aangelopen door Francis in het strafschopgebied.

tweede helft, minuut 61. Kopballetje. Een hoekschop van Siquet belandt op de kruin van Lopes da Silva, die zijn kopbal over de deklat ziet gaan. Een kansje voor Cercle in een voorlopig even kansarme tweede helft. .