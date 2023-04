Cercle Brugge en STVV beslissen in rechtstreeks duel wie nog kans maakt op play-offs

Een zure nederlaag voor Cercle Brugge. Het gaf een voorsprong uit handen tegen Antwerp. De West-Vlamingen mopperen vooral over de 14e penalty die ze dit seizoen tegen kregen en de wedstrijd besliste.

vooraf, 12 uur . Cercle slikt opnieuw penaltygoal. Een zure nederlaag voor Cercle Brugge. Het gaf een voorsprong uit handen tegen Antwerp. De West-Vlamingen mopperen vooral over de 14e penalty die ze dit seizoen tegen kregen en de wedstrijd besliste. .

Antwerp gaat met owngoal en penalty op en over Cercle en maakt terrein goed op Union

vooraf, 11 uur 57. Forfaitcijfers in Limburg. KV Oostende kreeg vorige week een pak rammel in Sint-Truiden. STVV zette de degradatiesfeer van zijn tegenstander extra in de verf door 5-0 te winnen. .