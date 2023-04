Kerk krijgt basisplaats bij Antwerp tegen fel hertekend Kortrijk

clock 17:50 vooraf, 17 uur 50. Antwerp in bloedvorm naar play-offs. Antwerp is aan een stevige eindsprint richting de play-offs bezig. In de laatste 10 wedstrijden liet het maar één nederlaag optekenen, thuis tegen Charleroi. Bovendien was dat nog maar de tweede thuisnederlaag van het seizoen. Enkel Racing Genk kan in eigen huis betere cijfers voorleggen dan Antwerp. . Antwerp in bloedvorm naar play-offs Antwerp is aan een stevige eindsprint richting de play-offs bezig. In de laatste 10 wedstrijden liet het maar één nederlaag optekenen, thuis tegen Charleroi. Bovendien was dat nog maar de tweede thuisnederlaag van het seizoen. Enkel Racing Genk kan in eigen huis betere cijfers voorleggen dan Antwerp.

clock 17:40 vooraf, 17 uur 40. Kortrijk won 2 van laatste 3 confrontaties. Antwerp kan maar beter op zijn hoede zijn, want in de heenronde ging the Great Old de boot in tegen Kortrijk. Avenatti en Selemani bezorgden KVK nog voor de rust een 2-0-voorsprong. De aansluitingstreffer van Janssen in de 92e minuut kwam te laat voor Antwerp. Ook vorig seizoen reed Antwerp geen vlekkeloos parcours tegen Kortrijk. Toen ging het op eigen veld onderuit, maar won het wel in het Guldensporenstadion. . Kortrijk won 2 van laatste 3 confrontaties Antwerp kan maar beter op zijn hoede zijn, want in de heenronde ging the Great Old de boot in tegen Kortrijk. Avenatti en Selemani bezorgden KVK nog voor de rust een 2-0-voorsprong. De aansluitingstreffer van Janssen in de 92e minuut kwam te laat voor Antwerp.



clock 17:31 vooraf, 17 uur 31. 7 wissels bij Kortrijk. Bernd Storck brengt vanavond een stevig hertekend Kortrijk aan de aftrap. In vergelijking met de vorige wedstrijd tegen Eupen verdwijnen Silva, Henen, Mehssatou, Kadri, D'Haene, Messaoudi én Avenatti uit de basis. Zij worden vervangen door Atemona, Sych, Mbayo, Gueye, Regali, Loncar en Bruno. . 7 wissels bij Kortrijk Bernd Storck brengt vanavond een stevig hertekend Kortrijk aan de aftrap. In vergelijking met de vorige wedstrijd tegen Eupen verdwijnen Silva, Henen, Mehssatou, Kadri, D'Haene, Messaoudi én Avenatti uit de basis. Zij worden vervangen door Atemona, Sych, Mbayo, Gueye, Regali, Loncar en Bruno.

clock 17:29 vooraf, 17 uur 29. Kerk lost Balikwisha af. Eén wijziging in de basis bij Antwerp. Mark van Bommel brengt Kerk aan de aftrap, Balikwisha moet vrede nemen met een plek op de bank. Voorts zien we dezelfde namen als vorige week tegen Cercle Brugge. . Kerk lost Balikwisha af Eén wijziging in de basis bij Antwerp. Mark van Bommel brengt Kerk aan de aftrap, Balikwisha moet vrede nemen met een plek op de bank. Voorts zien we dezelfde namen als vorige week tegen Cercle Brugge.

clock 15:00 vooraf, 15 uur . KV Kortrijk verlost van degradatiezorgen. Na een wisselvallig seizoen is Bernd Storck er uiteindelijk toch in geslaagd KV Kortrijk in eerste klasse te houden. Met nog twee speeldagen te gaan, hebben de bezoekers niets meer te winnen of te verliezen. Toch wil de Duitse trainer zijn team nog volop voor de zege zien gaan. Kan KVK Antwerp in eigen huis dure punten afsnoepen? . KV Kortrijk verlost van degradatiezorgen Na een wisselvallig seizoen is Bernd Storck er uiteindelijk toch in geslaagd KV Kortrijk in eerste klasse te houden. Met nog twee speeldagen te gaan, hebben de bezoekers niets meer te winnen of te verliezen. Toch wil de Duitse trainer zijn team nog volop voor de zege zien gaan. Kan KVK Antwerp in eigen huis dure punten afsnoepen?

clock 14:59 vooraf, 14 uur 59. Ik wil nu nog twee goede prestaties neerzetten om het seizoen af te sluiten. KVK-trainer Bernd Storck. Ik wil nu nog twee goede prestaties neerzetten om het seizoen af te sluiten. KVK-trainer Bernd Storck

clock 14:58 - Vooraf Vooraf, 14 uur 58

clock Opstelling Antwerp. Jean Butez, Ritchie De Laet, Toby Alderweireld, William Pacho, Jelle Bataille, Arbnor Muja, Mandela Keita, Calvin Stengs, Arthur Vermeeren, Gyrano Kerk, Vincent Janssen Opstelling Antwerp Jean Butez, Ritchie De Laet, Toby Alderweireld, William Pacho, Jelle Bataille, Arbnor Muja, Mandela Keita, Calvin Stengs, Arthur Vermeeren, Gyrano Kerk, Vincent Janssen

clock Opstelling KV Kortrijk. Tom Vandenberghe, Christalino Atemona, Tsuyoshi Watanabe, Martin Wasinski, Felipe Avenatti, Stjepan Loncar, Massimo Bruno, Oleksii Sych, Dylan Mbayo, Martin Regali, Habib Guèye Opstelling KV Kortrijk Tom Vandenberghe, Christalino Atemona, Tsuyoshi Watanabe, Martin Wasinski, Felipe Avenatti, Stjepan Loncar, Massimo Bruno, Oleksii Sych, Dylan Mbayo, Martin Regali, Habib Guèye