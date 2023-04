Antwerp kan zich geen puntenverlies veroorloven tegen KV Kortijk

clock 15:00

vooraf, 15 uur . KV Kortrijk verlost van degradatiezorgen. Na een wisselvallig seizoen is Bernd Storck er uiteindelijk toch in geslaagd KV Kortrijk in eerste klasse te houden. Met nog twee speeldagen te gaan, hebben de bezoekers niets meer te winnen of te verliezen. Toch wil de Duitse trainer zijn team nog volop voor de zege zien gaan. Kan KVK Antwerp in eigen huis dure punten afsnoepen? .