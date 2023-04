LIVE: Kan Racing Genk bij Standard profiteren van puntenverlies Union?

clock 27' eerste helft, minuut 27. Zinckernagel claimt penalty. Preciado speelt met vuur in de eigen zestien. Hij springt in de rug van Zinckernagel op een hoge voorzet en werkt zo de bal weg. Zinckernagel gaat neer en protesteert, maar Laforge laat doorspelen. . Zinckernagel claimt penalty Preciado speelt met vuur in de eigen zestien. Hij springt in de rug van Zinckernagel op een hoge voorzet en werkt zo de bal weg. Zinckernagel gaat neer en protesteert, maar Laforge laat doorspelen.

clock 26' eerste helft, minuut 26. Cuesta komt al mankend toch weer het veld op. Gaat hij het nog even proberen?

clock 25' Einde verhaal voor Cuesta. eerste helft, minuut 25. injury Einde verhaal voor Cuesta Zonder iemand in de buurt blesseert Cuesta zichzelf. Hij geeft aan dat het over & out is. Vrancken moet ingrijpen, het spel ligt stil.

clock 22' Bodart komt goed tussenbeide. eerste helft, minuut 22. crucial save Bodart komt goed tussenbeide Paintsil rukt op, maar heeft geen afspeelpunten. Hij waagt dan maar zelf zijn kans vanuit een wel erg scherpe hoek, maar krijgt de bal niet voorbij Bodart.

clock 19' eerste helft, minuut 19. Alles in evenwicht. Een afgeblokt schot van Paintsil levert nog eens een hoekschop op voor Genk, maar daar kunnen de bezoekers geen kans uit puren. Halfweg de eerste helft ligt alles nog in balans, beide ploegen zijn elkaar waard.

clock 15' eerste helft, minuut 15. Genk begon scherp aan de wedstrijd, maar intussen mag Standard zeker zijn voet naast die van de leider zetten. Uitgespeelde kansen blijven uit, het tempo ligt wel hoog.

clock 13' eerste helft, minuut 13. Zinckernagel mikt over. Standard probeert zich in de wedstrijd te knokken. Cimirot profiteert van Genks balverlies om zich door te zetten en bedient Zinckernagel. Die besluit in één tijd over doel.

clock 8' eerste helft, minuut 8. Sor staat weer tussen de lijnen, na overleg met Vrancken. Het ziet ernaar uit dat een vroege wissel zich dan toch niet opdringt.

clock 7' Blessure bij Sor? eerste helft, minuut 7. injury Blessure bij Sor? Toch even zorgen bij Genk om de toestand van Sor. Die blijft lang liggen en moet behandeld worden. Het is afwachten of hij kan voortspelen.

clock 6' Bodart voorkomt owngoal. eerste helft, minuut 6. crucial save Bodart voorkomt owngoal Het is opletten voor Standard in de openingsminuten. Dussenne neemt bijna zijn eigen doelman te grazen op een hoge voorzet. Sor kon net niet goed bij de bal en kwam vervolgens slecht neer op zijn enkel. Hij heeft verzorging nodig.

clock 3' eerste helft, minuut 3. Genk begint fel. Racing Genk komt een eerste keer piepen. Een schot van Sor aan de eerste paal wordt afgeblokt en in het geharrewar dat daarop volgt besluit Trésor van dichtbij op Bodart. Genk houdt er een hoekschop aan over, maar die levert niks op.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 18:30 eerste helft, 18 uur 30. Aftrap. In een kolkend Sclessin fluit Nicolas Laforge de topper tussen Standard en Racing Genk op gang. Krijgen we ook op het veld vuurwerk te zien?

clock 18:22 vooraf, 18 uur 22. Sor is een goede speler met veel energie. Hij moet meedenken in het geheel van de ploeg, maar ook naar zijn eigen sterkte spelen. Wouter Vrancken.

clock 18:18 vooraf, 18 uur 18. Genk is een topteam, ze staan niet zomaar op kop. Het wordt een lastige match, maar we weten wat wij kunnen als we ons beste niveau halen. Ik verwacht energie, discipline, inzet en geloof. Dan zijn we moeilijk te verslaan. Ronny Deila.

clock 18:14 vooraf, 18 uur 14. Wisselvallige resultaten. Racing Genk is de laatste weken wat aan het slabakken. Na een magere 2 op 9 kon het op de vorige speeldag wel weer aanknopen met de overwinning tegen OH Leuven. Nog maar de vierde zege in de laatste 10 wedstrijden.

Ook bij Standard is het de laatste tijd wisselvalligheid troef. Ook de Luikenaars moeten het stellen met slechts 4 zeges in de laatste 10 wedstrijden.

clock 17:59 vooraf, 17 uur 59. Lukt het eindelijk voor Standard? Meer dan drie jaar, zolang wacht Standard al op een overwinning tegen Racing Genk. Sinds de 1-3-zege op 16 februari 2020 bleven de Luikenaars in 5 onderlinge competitieduels drie keer steken op een gelijkspel en de laatste twee duels draaiden zelfs op verlies uit.



Bovendien verloor Standard twee jaar geleden ook nog eens de bekerfinale van Genk. Keert het tij vanavond op Sclessin?

clock 17:47 vooraf, 17 uur 47. Loopt Genk verder weg van Union? Racing Genk kan zijn voorsprong op eerste achtervolger Union vanavond wat vergroten. De Brusselse club bleef gisteren steken op een 1-1-gelijkspel op het veld van AA Gent en volgt nu op twee punten van de competitieleider. Dat kunnen er vandaag dus vijf worden.

Standard mag nog dromen van de Champions' Play-offs. Winst tegen Genk brengt de Luikenaars tot op drie punten van AA Gent, de huidige nummer vier. Anderzijds is Standard ook nog niet zeker van zijn plek in de Europe Play-offs.