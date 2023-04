LIVE: Opoku verdubbelt kort voor de rust de voorsprong van OH Leuven tegen KV Mechelen

Met een vroege goal van De Norre en een tweede treffer van Opoku kort voor de rust ligt OH Leuven halfweg verdiend op koers voor een driepunter. KV Mechelen zag sterkhouder Mrabti geblesseerd uitvallen.

Opoku maakt er bijna 3-0 van met een heerlijke actie! De Norre wordt op rechts gelanceerd en brengt de bal goed voor doel. Opoku doet het daar in één tijd met een prachtig hakje achter zijn steunbeen, maar zijn poging gaat rakelings naast.

clock 41'

Wordt de goal afgekeurd? Het is een goal met een geurtje aan, want na het schot op de paal ging Maertens leunen in de rug van Wouters en op die manier kwam de bal bij Opoku terecht. Wat beslist de VAR? . eerste helft, minuut 41.