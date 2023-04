LIVE: Boeken toe voor KV Mechelen, Maertens en Tamari diepen de kloof verder uit voor OH Leuven

Fase per fase

Fase per fase

Er komen 3 minuten extra tijd bij.

Gele kaart voor Jannes van Hecke van KV Mechelen tijdens tweede helft, minuut 90

Eerredder voor KV Mechelen. Geen clean sheet voor Cojocaru, KV Mechelen kan dan toch nog een eerredder maken. Hairemans dropt de bal in de zestien, in de loop van Da Cruz. Die raakt de bal evenwel niet, maar ziet hem wel in doel verdwijnen.

Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 89 door Geoffry Hairemans van KV Mechelen. 4, 1.

Geen 5-0. Het kan nog altijd erger voor KV Mechelen. Idumbo-Muzambo komt dicht bij de 5-0, maar Coucke vindt het welletjes en pakt uit met een goede redding.

tweede helft, minuut 84. Vervanging bij OH Leuven, Thibault Vlietinck erin, Musa Tamari eruit

Gele kaart voor Alessio Da Cruz van KV Mechelen tijdens tweede helft, minuut 84

Geel voor Da Cruz. Ook Da Cruz loopt nog tegen een gele kaart aan. Bij OHL wordt intussen Vlietinck in de ploeg gedropt voor Tamari, vandaag goed voor een assist én een goal.

Gele kaart voor Federico Ricca van OH Leuven tijdens tweede helft, minuut 81

Geel voor Ricca. Ricca laat zich ringeloren door Ngoy en gaat dan aan het shirt van de invaller hangen. Het komt hem op een gele kaart te staan, KV Mechelen houdt er een vrije trap aan het halve maantje aan over, maar Hairemans mikt die over.

Patris mikt over. Bij OHL hebben ze wel zin in een vijfde goal. Patris rukt centraal op en krijgt de bal na een mindere pass met wat meeval weer in zijn voeten. Het levert hem een aardige kans op, maar hij krijgt de bal niet tussen de palen.

Europe play-offs. Met drie punten erbij komt OH Leuven voorlopig tot op drie punten van de Europe play-offs. Met nog slechts twee speeldagen te gaan biedt dat niet meer dan een waterkansje, maar mathematisch zijn de Leuvenaren nog niet uitgeteld.

tweede helft, minuut 76. Vervanging bij OH Leuven, Joren Dom erin, Siebe Schrijvers eruit

De handen gaan op elkaar voor Schrijvers. Hij wordt bij OHL afgelost door Dom. De wedstrijd is gespeeld. Het is vooral afwachten of de bezoekers nog de eer kunnen redden.

tweede helft, minuut 70. Vervanging bij OH Leuven, Hamza Mendyl erin, Richie Sagrado eruit

tweede helft, minuut 70. Vervanging bij OH Leuven, Franck Idumbo-Muzambo erin, Nathan Opoku eruit

tweede helft, minuut 70. Vervanging bij OH Leuven, Emmanuel Toku erin, Jón Dagur Thorsteinsson eruit

KVM ontsnapt aan 5-0. Heerlijke pass van Schrijvers naar de vrijstaande Tamari in de zestien. Die krijgt de bal niet helemaal goed tot bij Opoku en zo kunnen ze ingrijpen bij KV Mechelen. De 5-0 hing in de lucht.

Doelpunt afgekeurd. Wel degelijk buitenspel, oordeelt de VAR. Het blijft dus 4-0.