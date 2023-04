LIVE: Eupen trapt degradatieduivels van zich af, maar VAR gooit roet in het eten

clock 16:50 rust, 16 uur 50. RUST: 0-0. Eupen heeft de degradatiestrijd in eigen handen en nam ook het cruciale duel tegen Kortrijk meteen in handen. De Kortrijkse knieën kletterden telkens wanneer Eupen - gedirigeerd door Stef Peeters - begon te counteren. De bezoekers trapten de degradatieduivels tot vier keer toe van zich af. Maar zonder succes. Drie keer stond de thuisploeg pal en een keer kreeg het de hulp van de VAR. Kortrijk had zijn zenuwen duidelijk minder onder controle, maar leek op het half uur toch even te herademen. Het kreeg twee uitstekende kopkansen, maar het vizier van de West-Vlaamse luchtmacht stond niet scherp. Eupen ontweek het spreekwoordelijke deksel op de neus, maar verdiende een voorsprong na een uitstekende eerste helft. . RUST: 0-0 Eupen heeft de degradatiestrijd in eigen handen en nam ook het cruciale duel tegen Kortrijk meteen in handen.

De Kortrijkse knieën kletterden telkens wanneer Eupen - gedirigeerd door Stef Peeters - begon te counteren. De bezoekers trapten de degradatieduivels tot vier keer toe van zich af. Maar zonder succes. Drie keer stond de thuisploeg pal en een keer kreeg het de hulp van de VAR. Kortrijk had zijn zenuwen duidelijk minder onder controle, maar leek op het half uur toch even te herademen. Het kreeg twee uitstekende kopkansen, maar het vizier van de West-Vlaamse luchtmacht stond niet scherp. Eupen ontweek het spreekwoordelijke deksel op de neus, maar verdiende een voorsprong na een uitstekende eerste helft.

clock 45+4' eerste helft eerste helft, minuut 49 match afgelopen

clock 45+2' Gele kaart voor Nayel Mehssatou van KV Kortrijk tijdens eerste helft, minuut 47 yellow card Nayel Mehssatou KV Kortrijk

clock 45+1' Er komen 2 minuten extra tijd bij. eerste helft, minuut 46. extra time 2 - extra time Er komen 2 minuten extra tijd bij.

clock 43' eerste helft, minuut 43. Eupen blijft gevaarlijk in de omschakeling. De bezoekers rukken op via de linkerflank, waar de doorgelopen Davidson de bal ontvangt. De verdediger van Eupen schuift het leer voor de kooi, maar Watanabe kegelt weg. . Eupen blijft gevaarlijk in de omschakeling. De bezoekers rukken op via de linkerflank, waar de doorgelopen Davidson de bal ontvangt. De verdediger van Eupen schuift het leer voor de kooi, maar Watanabe kegelt weg.

clock 37' eerste helft, minuut 37. Hard tegen onzacht. Een dribbelende N'Dri zorgt voor knikkende Kortrijkse knieën. In een van zijn escapades trekken de roodhemden aan de noodrem. Peeters krijgt de kans om vanuit vrije trap voor gevaar te zorgen, maar ook deze keer mist de bal het doelvlak. . Hard tegen onzacht Een dribbelende N'Dri zorgt voor knikkende Kortrijkse knieën. In een van zijn escapades trekken de roodhemden aan de noodrem. Peeters krijgt de kans om vanuit vrije trap voor gevaar te zorgen, maar ook deze keer mist de bal het doelvlak.

clock 34' eerste helft, minuut 34. Kortrijk heeft bloed geroken. Deze keer is het D'haene die met een van zijn uitgemeten voorzetten voor gevaar zorgt. Maar ook deze keer staat het vizier van de luchtmacht niet scherp. . Kortrijk heeft bloed geroken. Deze keer is het D'haene die met een van zijn uitgemeten voorzetten voor gevaar zorgt. Maar ook deze keer staat het vizier van de luchtmacht niet scherp.

clock 29' eerste helft, minuut 29. Luchtmacht KVK. Ook Kortrijk komt even snuffelen. Selemani kan zich eens goed doorzetten in de grote rechthoek en zwiept de bal naar de tweede paal. Daar komen Messaoudi en Avenatti ingevlogen, maar het duo hindert vooral elkaar. Het nummer 9 knikt over. . Luchtmacht KVK Ook Kortrijk komt even snuffelen. Selemani kan zich eens goed doorzetten in de grote rechthoek en zwiept de bal naar de tweede paal. Daar komen Messaoudi en Avenatti ingevlogen, maar het duo hindert vooral elkaar. Het nummer 9 knikt over.

clock 17' eerste helft, minuut 17. De eerste storm is gaan liggen. Eupen greep Kortrijk meteen bij de keel en voetbalde vier kansen bij elkaar, maar geen enkele ging het scorebord op. Kortrijk knokt nu terug en wil ongetwijfeld met het spreekwoordelijke deksel slaan. . De eerste storm is gaan liggen. Eupen greep Kortrijk meteen bij de keel en voetbalde vier kansen bij elkaar, maar geen enkele ging het scorebord op. Kortrijk knokt nu terug en wil ongetwijfeld met het spreekwoordelijke deksel slaan.

clock 13' Onhandig. Charles-Cook dribbelt de volledige defensie van Kortrijk tureluurs en dropt zijn eitje knap in het mandje. Maar de viering is van korte duur: de VAR grijpt terug naar een vorige fase - waar N'Dri de bal tegen zijn hand krijgt. . eerste helft, minuut 13. var Onhandig Charles-Cook dribbelt de volledige defensie van Kortrijk tureluurs en dropt zijn eitje knap in het mandje. Maar de viering is van korte duur: de VAR grijpt terug naar een vorige fase - waar N'Dri de bal tegen zijn hand krijgt.

clock 10' eerste helft, minuut 10. Derde keer, goede keer? Neen. Deze keer wisselen N'Dri en Peeters van rol. Het nummer 11 speelt zijn draaischijf op de grote rechthoek vrij. Peeters twijfelt niet en ramt zijn voet tegen de bal, maar zijn pegel mist richting. De supporters achter het doel moeten het leer ontwijken. . Derde keer, goede keer? Neen. Deze keer wisselen N'Dri en Peeters van rol. Het nummer 11 speelt zijn draaischijf op de grote rechthoek vrij. Peeters twijfelt niet en ramt zijn voet tegen de bal, maar zijn pegel mist richting. De supporters achter het doel moeten het leer ontwijken.

clock 6' eerste helft, minuut 6. Eupen opnieuw aan zet. Peeters schudt enkele mannetjes van zich af en duwt de bal in de ruimte van straaljager N'Dri. De aanvaller van de Panda's lost een bommetje, maar het leer landt aan de verkeerde kant van de paal. . Eupen opnieuw aan zet. Peeters schudt enkele mannetjes van zich af en duwt de bal in de ruimte van straaljager N'Dri. De aanvaller van de Panda's lost een bommetje, maar het leer landt aan de verkeerde kant van de paal.

clock 3' eerste helft, minuut 3. Waarschuwingsschot(je) Prevljak. Eupen beseft dat het vandaag een goede zaak kan doen en gooit meteen de knuppel in het hoenderhok. Met hoge druk komt het in balbezit. Uiteindelijk valt het leer voor de voetjes van Prevljak, die zich tussen zijn tegenstanders probeert te wurmen. De slangenmens slaagt in zijn opzet, maar zijn schot mist gif. . Waarschuwingsschot(je) Prevljak Eupen beseft dat het vandaag een goede zaak kan doen en gooit meteen de knuppel in het hoenderhok. Met hoge druk komt het in balbezit. Uiteindelijk valt het leer voor de voetjes van Prevljak, die zich tussen zijn tegenstanders probeert te wurmen. De slangenmens slaagt in zijn opzet, maar zijn schot mist gif.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 16:02 eerste helft, 16 uur 02. START. Kan Eupen een gouden driepunter scoren tegen Kortrijk? Volg de wedstrijd hier op de voet vanaf 16 uur of luister naar Radio 1 voor de nodige updates. . START Kan Eupen een gouden driepunter scoren tegen Kortrijk? Volg de wedstrijd hier op de voet vanaf 16 uur of luister naar Radio 1 voor de nodige updates.

clock 14:34 vooraf, 14 uur 34. Degradatiedreun. Eupen heeft het in eigen handen. De Panda's reanimeerden zichzelf in de degradatiestrijd en hopen het in de komende drie wedstrijden over de streep te trekken. Als het vandaag wint tegen Kortrijk, zet het zowel Oostende als Zulte Waregem op zes punten. Verliest Zulte Waregem, dan is het sowieso uitgeteld. Oostende heeft bij verlies mathematisch nog kans op het behoud. Eupen kan vandaag dus al het vonnis over zijn eerste concurrent - Zulte Waregem - vellen. . Degradatiedreun Eupen heeft het in eigen handen. De Panda's reanimeerden zichzelf in de degradatiestrijd en hopen het in de komende drie wedstrijden over de streep te trekken. Als het vandaag wint tegen Kortrijk, zet het zowel Oostende als Zulte Waregem op zes punten. Verliest Zulte Waregem, dan is het sowieso uitgeteld. Oostende heeft bij verlies mathematisch nog kans op het behoud. Eupen kan vandaag dus al het vonnis over zijn eerste concurrent - Zulte Waregem - vellen.



clock 14:26 vooraf, 14 uur 26.

clock 14:26 - Vooraf Vooraf, 14 uur 26

clock Opstelling KV Kortrijk. Tom Vandenberghe, João Silva, Tsuyoshi Watanabe, Martin Wasinski, David Henen, Abdelkahar Kadri, Nayel Mehssatou, Faïz Selemani, Kristof D'Haene, Billel Messaoudi, Felipe Avenatti Opstelling KV Kortrijk Tom Vandenberghe, João Silva, Tsuyoshi Watanabe, Martin Wasinski, David Henen, Abdelkahar Kadri, Nayel Mehssatou, Faïz Selemani, Kristof D'Haene, Billel Messaoudi, Felipe Avenatti

clock Opstelling KAS Eupen. Lennart Moser, Rune Paeshuyse, Aleksandr Filin, Jason Davidson, Yentl Van Genechten, Boris Lambert, Brandon Baiye, Regan Charles-Cook, Konan N'Dri, Stef Peeters, Smail Prevljak Opstelling KAS Eupen Lennart Moser, Rune Paeshuyse, Aleksandr Filin, Jason Davidson, Yentl Van Genechten, Boris Lambert, Brandon Baiye, Regan Charles-Cook, Konan N'Dri, Stef Peeters, Smail Prevljak