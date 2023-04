Vanhaezebrouck steekt loftrompet over Union: "Beste ploeg van het land"

"Je kunt ze wat vergelijken met het beste Gent in mijn periode, toen waren we ook Europees vlak sterk bezig. Toch geloven we ook in onze kansen."

vooraf, 18 uur 26. Vanhaezebrouck: "Union is de beste ploeg van het land". Hein Vanhaezebrouck stak zijn bewondering voor Union niet weg. "Ze zijn niet alleen de beste ploeg van Brussel, ze zijn de beste ploeg van het land. Ze zouden vorig jaar een terechte kampioen zijn geweest." "Je kunt ze wat vergelijken met het beste Gent in mijn periode, toen waren we ook Europees vlak sterk bezig. Toch geloven we ook in onze kansen." .

vooraf, 18 uur 22. Al twee nederlagen tegen Union. Al twee keer bracht AA Gent dit seizoen een bezoek aan Union, twee keer werd het een kansloze nederlaag, zowel in de competitie als in de beker. Wordt het thuis een andere uitslag? "Misschien zijn we morgen ook niet goed genoeg", zei coach Hein Vanhaezebrouck. "We spelen tegen de meest complete ploeg van het land. Zelfs de Europese tegenstanders vinden weinig zwakheden bij Union." "Dus ofwel is het niveau in de Bundesliga gezakt, ofwel is Union heel goed. Ik denk dat het het laatste is." .