LIVE: Blitzstart van Union! Gent moet meteen achtervolgen na treffer van Lazare

De bezoekers blijven nu komen. Boniface waagt zijn kans met een verre knal. Zijn afgeweken schot leidt tot een hoekschop, maar daar kan Union niks uit puren.

Union snijdt opnieuw vlot door de Gentse defensie. Dit keer gaat Adingra op wandel op links en hij kan van dichtbij uithalen, maar Nardi houdt Gent overeind. Union is baas.

Daar is al meteen de reactie van Gent. Odjidja dropt de bal fraai bij Cuypers aan de tweede paal, maar de Gentse aanvaller botst op een redding van Moris. Wat een start van deze wedstrijd!

clock 2' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 2 door Lazare Amani van Union. 0, 1. goal KAA Gent Union 10' 0 1

Blitzstart van Union! Niet te geloven! Na amper een minuut wedstrijd staat Union al op voorsprong. Boniface zet Samoise in de wind en legt de bal vanaf de achterlijn goed terug naar Lazare. Die ramt de 0-1 van dichtbij onhoudbaar in doel.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

Aftrap. Hoogspanning in de Ghelamco Arena voor de topper tussen AA Gent en Union. Springt Gent weer de top vier in of komt Union naast leider Genk?

Race naar de Champions' Play-offs. AA Gent en Club Brugge zullen tot op de laatste speeldag van de reguliere competitie bikkelen voor het laatste ticket voor de Champions' Play-offs. Gent krijgt vanavond met Union een lastige opponent op bezoek, volgende week trekt het naar KV Mechelen en op de slotspeeldag ontvangt het KV Oostende. Club Brugge wacht nog een trip naar Westerlo en een thuiswedstrijd tegen Eupen. Gent heeft vanavond genoeg aan een punt om weer over Club Brugge naar de vierde plek te springen, omdat het een gewonnen match meer heeft dan de landskampioen.



Kan Gent de ban breken tegen Union? Gent trof in de laatste 4 wedstrijden maar liefst 15 keer raak. Het is een fel contrast met de laatste 4 wedstrijden (waarvan één bekermatch) die Gent tegen Union speelde. Daarin kon het geen enkele keer scoren. Union is sinds zijn terugkeer op het hoogste niveau ongeslagen tegen Gent.

Scoremachine. Het blijft bijzonder straf, Union kon dit seizoen slechts in één competitiewedstrijd niet scoren. Op bezoek bij KV Mechelen incasseerde het op de derde speeldag een 3-0-nederlaag. In de overige 30 wedstrijden trof het telkens minstens één keer raak, goed voor in totaal 63 goals. Enkel Genk doet beter met 71 treffers.

Derde keer, goede keer? Bij AA Gent hebben ze wat recht te zetten na twee eerdere confrontaties met Union dit seizoen. Met goals van Lazare en Vanzeir boekte Union in de heenronde een vlotte 2-0-thuisoverwinning tegen Gent, dat in de tweede helft wel met 10 moest spelen na rood voor Ngadeu. Ook in de kwartfinales van de beker trok Gent begin dit jaar aan het kortste eind tegen Union. Op een bijzonder pijnlijke manier bovendien. Gent lag toen aan de rust al tegen de touwen met een 3-0-achterstand, in de extra tijd van de tweede helft werd het uiteindelijk nog 4-0 in het Dudenpark. Vorig seizoen kon Gent overigens ook niet winnen tegen Union. Thuis liep het tegen een 0-2-nederlaag aan en op het veld van Union bleef het steken op een scoreloos gelijkspel.



Scoort Lazare opnieuw? Lazare bleek dit seizoen de boeman voor Gent. Met een goal en een assist dirigeerde hij Union in de heenronde voorbij Gent en in de bekerwedstrijd trof hij twee keer raak tegen de Gentenaars. Telkens in het Joseph Marienstadion. Vindt hij vanavond ook de weg naar doel in de Ghelamco Arena?



Komt Union naast Genk? Union én AA Gent zijn beiden aan een stevige eindsprint bezig in de reguliere competitie met een 12 op 12. Union is zo genaderd tot op amper drie punten van Racing Genk en kan zich vanavond dus (voorlopig) naast de leider hijsen. Genk wacht morgenavond nog een pittige wedstrijd bij Standard. Gent had dankzij de knappe reeks een plekje in de felbegeerde top 4 veroverd, maar gisteravond sprong Club Brugge met een thuiszege tegen Seraing weer over de Gentenaars naar de vierde plek, met één puntje voorsprong. Het team van Hein Vanhaezebrouck staat dus onder druk.



Gent had dankzij de knappe reeks een plekje in de felbegeerde top 4 veroverd, maar gisteravond sprong Club Brugge met een thuiszege tegen Seraing weer over de Gentenaars naar de vierde plek, met één puntje voorsprong. Het team van Hein Vanhaezebrouck staat dus onder druk.

Tissoudali op de bank. Bij Gent vangt Hein Vanhaezebrouck het vertrek van Ngadeu naar de Chinese competitie net als vorige week op door Castro-Montes achteraan te posteren. De basisploeg die tegen Seraing begon, blijft zelfs helemaal ongewijzigd. Voorin krijgen Cuypers en Orban dus de voorkeur, hoewel Tissoudali weer fit is.

Burgess weer op de afspraak. Union kan voor de topper tegen Gent weer rekenen op Burgess, die terugkeert uit schorsing en zo Sykes naar de bank verdringt. Voorts kiest Karel Geraerts voor dezelfde namen die ook vorige week tegen STVV aan de aftrap stonden.

Vanhaezebrouck: "Union is de beste ploeg van het land". Hein Vanhaezebrouck stak zijn bewondering voor Union niet weg. "Ze zijn niet alleen de beste ploeg van Brussel, ze zijn de beste ploeg van het land. Ze zouden vorig jaar een terechte kampioen zijn geweest." "Je kunt ze wat vergelijken met het beste Gent in mijn periode, toen waren we ook Europees vlak sterk bezig. Toch geloven we ook in onze kansen."