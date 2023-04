LIVE: Veroordeelt Club Brugge op Play-Off-jacht Seraing tot tweede klasse?

Fase per fase

Fase per fase

clock 8' eerste helft, minuut 8. Grabbelende Dietsch. De opbouw leidt tot een voorzet vanop links, plukballetje voor Dietsch. Die plukt vooral lucht, maar kan snel zelf oplossen, voor een Bruggeling ertussen zit. . Grabbelende Dietsch De opbouw leidt tot een voorzet vanop links, plukballetje voor Dietsch. Die plukt vooral lucht, maar kan snel zelf oplossen, voor een Bruggeling ertussen zit.

clock 6' eerste helft, minuut 6. Seraing kan voor de eerste keer over de middellijn komen, maar al snel loopt het fout. Club mag opnieuw gaan opbouwen. . Seraing kan voor de eerste keer over de middellijn komen, maar al snel loopt het fout. Club mag opnieuw gaan opbouwen.

clock 4' eerste helft, minuut 4. Mata probeert een schotje, waarop Dietsch meteen plat moet. Seraing is meteen in de loopgraven gekropen, Club begint met hoge druk en omsingeling. . Mata probeert een schotje, waarop Dietsch meteen plat moet. Seraing is meteen in de loopgraven gekropen, Club begint met hoge druk en omsingeling.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 20:46 eerste helft, 20 uur 46. Begin. We voetballen in Brugge. Een experimenteel Seraing staat tegenover een hongerig Club. . Begin We voetballen in Brugge. Een experimenteel Seraing staat tegenover een hongerig Club.

clock 20:45 vooraf, 20 uur 45. Eerbetoon Jensen. De ploegen hebben het veld betreden maar houden zich nog even in. Een legende overleed de afgelopen week, Jan Breydel houdt gepast een minuut applaus. . Eerbetoon Jensen De ploegen hebben het veld betreden maar houden zich nog even in. Een legende overleed de afgelopen week, Jan Breydel houdt gepast een minuut applaus.

clock 20:21 vooraf, 20 uur 21. Throwback. De heenmatch in september op Seraing lijkt van een ander tijdperk. Carl Hoefkens was nog coach, Club draaide met 16 op 21 écht mee bovenin. Godbetert Cyle Larin (bij Valladolid ondertussen) opende de score met zijn enige doelpunt in blauw-zwarte loondienst. . Throwback De heenmatch in september op Seraing lijkt van een ander tijdperk. Carl Hoefkens was nog coach, Club draaide met 16 op 21 écht mee bovenin. Godbetert Cyle Larin (bij Valladolid ondertussen) opende de score met zijn enige doelpunt in blauw-zwarte loondienst.

clock 20:11 vooraf, 20 uur 11. De groep is moe, we beleven moeilijke weken. We moeten nog 15 dagen werken, om het seizoen mooi af te sluiten. Coach Legros (Seraing). De groep is moe, we beleven moeilijke weken. We moeten nog 15 dagen werken, om het seizoen mooi af te sluiten. Coach Legros (Seraing)

clock 19:58 vooraf, 19 uur 58. Een andere Noa(h). Bij Seraing dropt Legros veel spelers uit zijn ploeg na de pandoering thuis tegen Gent. Opvallendst is de naam van Noah Solheid. De middenvelder speelde alles bij de U23 van Seraing, en mag voor het eerst minuten maken voor de eerste ploeg. . Een andere Noa(h) Bij Seraing dropt Legros veel spelers uit zijn ploeg na de pandoering thuis tegen Gent. Opvallendst is de naam van Noah Solheid. De middenvelder speelde alles bij de U23 van Seraing, en mag voor het eerst minuten maken voor de eerste ploeg.

clock 19:55 vooraf, 19 uur 55. De Mil wisselt weinig. Noa Lang, sterkhouder tegen KV en eigenlijk al een groot deel van het seizoen, staat weer in de basis. De meeste van de starters Achter de Kazerne beginnen vandaag opnieuw bij de landskampioen, alleen Meijer is nieuw in de basis. . De Mil wisselt weinig Noa Lang, sterkhouder tegen KV en eigenlijk al een groot deel van het seizoen, staat weer in de basis. De meeste van de starters Achter de Kazerne beginnen vandaag opnieuw bij de landskampioen, alleen Meijer is nieuw in de basis.

clock 18:58 vooraf, 18 uur 58. 17/10/22. Het is van 17 oktober, bijna vijf maanden, geleden dat Club Brugge twee overwinningen aan elkaar kon rijgen. Vorige week tegen KV Mechelen werd de eerste stap daartoe gezet, vandaag moet er bevestigd worden als Club PO1 wil halen. . 17/10/22 Het is van 17 oktober, bijna vijf maanden, geleden dat Club Brugge twee overwinningen aan elkaar kon rijgen. Vorige week tegen KV Mechelen werd de eerste stap daartoe gezet, vandaag moet er bevestigd worden als Club PO1 wil halen.

clock 13:16 vooraf, 13 uur 16. Zakt Seraing? Op 3 speeldagen van het einde telt Seraing 8 punten minder dan Eupen, dat op de laatste veilige plaats staat. Seraing moet vanavond dan ook winnen op het veld van Club Brugge als het niet wil degraderen. Makkelijker gezegd dan gedaan, want Seraing kon al 7 duels op een rij niet winnen en telt sowieso maar 5 zeges dit seizoen. . Zakt Seraing? Op 3 speeldagen van het einde telt Seraing 8 punten minder dan Eupen, dat op de laatste veilige plaats staat. Seraing moet vanavond dan ook winnen op het veld van Club Brugge als het niet wil degraderen. Makkelijker gezegd dan gedaan, want Seraing kon al 7 duels op een rij niet winnen en telt sowieso maar 5 zeges dit seizoen.

clock Opstelling Club Brugge. Simon Mignolet, Clinton Mata, Brandon Mechele, Jorne Spileers, Bjorn Meijer, Mats Rits, Casper Nielsen, Hans Vanaken, Raphael Onyedika, Noa Lang, Ferran Jutglà Opstelling Club Brugge Simon Mignolet, Clinton Mata, Brandon Mechele, Jorne Spileers, Bjorn Meijer, Mats Rits, Casper Nielsen, Hans Vanaken, Raphael Onyedika, Noa Lang, Ferran Jutglà

clock Opstelling RFC Seraing. Guillaume Dietsch, Noah Solheid, Moustapha Mbow, Marvin Tshibuabua, Sambou Sissoko, Abou Ba, Stève Mvoué, Mathieu Cachbach, Sami Lahssaini, Marius Mouandilmadji, Gérald Kilota Opstelling RFC Seraing Guillaume Dietsch, Noah Solheid, Moustapha Mbow, Marvin Tshibuabua, Sambou Sissoko, Abou Ba, Stève Mvoué, Mathieu Cachbach, Sami Lahssaini, Marius Mouandilmadji, Gérald Kilota