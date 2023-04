LIVE: Zulte Waregem weigert zich gewonnen te geven in Charleroi

Dichtgeknepen billen en afgebeten vingernagels in deze slotfase. Pakt iemand hier nog de drie punten?

tweede helft, minuut 87. Dichtgeknepen billen en afgebeten vingernagels in deze slotfase. Pakt iemand hier nog de drie punten? .

tweede helft, minuut 85. De situatie is alweer gewijzigd voor Zulte. Dat moet volgende week absoluut winnen in Eupen én op de slotspeeldag beter doen dan de Oostkantonners. .

tweede helft, minuut 80. Het staat 2-2! Net wanneer we Zulte Waregem willen begraven, beukt Fadera de doodskist open! Fadera vindt de korte hoek en geeft zijn ploeg weer hoop. Scherp wordt daar niet verdedigd. .

clock 76'

tweede helft, minuut 76. Essevee zakt steeds dieper weg in het moeras. In plaats van in te lopen op Eupen, verliest het op dit moment een punt. .